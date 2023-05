NEWS

Nicolò Figini | 19 Maggio 2023

Uomini e donne

Chi saranno i tronisti di Uomini e Donne 2023/2024?

Al momento Uomini e Donne si è preso una vacanza e dopo l’estate tornerà con la nuova edizione. In quella precedente, al termine delle puntate, abbiamo visto Nicole Santinelli scegliere Carlo e Luca Daffrè scegliere Alessandra. Se i primi stanno vivendo il loro sogno d’amore, i secondi si sono già lasciati e tra loro stanno volando stracci. Di recente, infatti, l’ex corteggiatrice ha raccontato la sua verità sulla rottura.

Ma adesso che questo capitolo televisivo è chiuso, chi saranno i nuovi tronisti? Al momento non possiamo saperlo con certezza, ma si stanno diffondendo le prime indiscrezioni. Secondo alcune voci di corridoio, infatti, potrebbe rivedere Alessio Campoli. Questo è stato corteggiatore di Lavinia Mauro, la quale ha preferito lasciare il programma con Alessio Corvino.

Si sta parlando, inoltre, anche di Alice Barisciani. Quest’ultima è stata corteggiatrice di Federico Nicotera che però ha deciso di lasciare il programma con Carola. Un altro nome papabile sarebbe quello di Cristian Di Carlo, arrivato a Uomini e Donne in passato per tentare di conquistare il cuore di Nicole Santinelli. L’ex corteggiatore, a causa di un fatto avvenuto nel corso delle puntate, aveva preferito lasciare il dating show.

Nella rosa dei possibili tronisti, poi, troviamo anche Andrea Fenoglio. Anche lui ex corteggiatore di Nicole, è stato scartato durante la scelta finale. Saranno davvero loro? Non ci resta che attendere fine agosto per averne la certezza. Non appena avremo maggiori informazioni a disposizione non esiteremo ad aggiornarvi.

