Luca Salatino e Matteo Ranieri hanno fatto pace: l’abbraccio a distanza di mesi dalla lite

NEWS

Debora Parigi | 6 Maggio 2023

Uomini e donne

Di nuovo amici Luca Salatino e Matteo Ranieri

A Uomini e donne Luca Salatino e Matteo Ranieri avevano instaurato un grande rapporto di amicizia. Avevano vissuto insieme durante il loro percorso e una volta usciti dal programma avevano continuato a frequentarsi. Poi è successo qualcosa e con Luca al GF Vip era venuto fuori che c’era stata una lite tra loro. Infatti anche una volta uscito dal reality non c’era stato un ricongiungimento.

Matteo, in più occasioni, aveva parlato di quanto accaduto senza però entrare nei particolari. Aveva parlato di una lite e non di una fine di un’amicizia. Ma era speranzoso che potessero chiarirsi. Sono passati molti mesi dal ritiro di Salatino dal Grande Fratello e questa pace non è arrivata, anche dopo la fine della relazione con Soraia. Anzi si è parlato di rottura definitiva.

Oggi, però, i due ex tronisti a quanto pare si sono ritrovati e hanno fatto pace. A farlo sapere a tutti è stata proprio Matteo Ranieri che ha messo varie storie di lui e Luca Salatino. Nei video messi li vediamo rivedersi per la prima volta dopo tanti mesi e lasciarsi andare a un lungo abbraccio. Tra l’altro Matteo ha messo anche un vecchio video di loro montato molto tempo fa. E quindi ha trovato che questa fosse l’occasione giusta per postarlo finalmente online.

Come detto, non sappiamo cosa sia successo tra Luca e Matteo, i motivi del loro litigio. Tempo fa sul web davano la colpa a Soraia. E ora che si sono riappacificati sempre sul web in tanti pensano che davvero fosse l’ex di Luca il motivo dell’allontanamento da Matteo. Ovviamente si tratta di chiacchiere sui social.