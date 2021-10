1 Arriva la replica di Matteo Ranieri a Sophie Codegoni?

Non un messaggio diretto o replica specifica, ma quel che basta per lasciare intendere possa essere riferito alla sua ex fidanzata. È ciò che secondo i più avrebbe fatto Matteo Ranieri in queste ultime ore per rispondere all’ennesimo attacco di Sophie Codegoni nella Casa del GF Vip 6.

L’ex tronista di Uomini e Donne ha fatto delle precise dichiarazioni sul suo ex, come rivedremo in seguito, eppure lui non sembra essersi scomposto più di tanto, ma ha voluto dire comunque la sua senza entrare troppo nello specifico dando una sua vera e propria versione dei fatti, anzi. Nel suo profilo Instagram Matteo Ranieri ha postato una foto con la seguente didascalia:

“Leggere messaggi e commenti sensati mi fa ancora sperare nel genere umano. Continuo però a preferire gli animali, i tramonti e i libri. Buona domenica”. (QUI IL POST)

Ma non è finita qui. Matteo Ranieri ha pubblicato anche alcune storie sempre sul suo account ufficiale. Nella prima si vede lui in silenzio con il suo amico che interviene facendo il gesto del “naso lungo”, come a dire che qualcuno stava dicendo delle bugie (prima frecciatina che lascia pensare sia riferito a Sophie Codegoni), poi l’ex corteggiatore oggi ha aggiunto questo:

“Ciao ragazzi, come state? Allora vi rubo giusto qualche secondo. Semplicemente per dirvi grazie perché ho messo un post prima ma ero sincero. Leggere commenti e messaggi sensati da persone intelligenti mi da modo o meglio non mi obbliga a fare cose che non mi piacciono. A dover stare a giochi che non mi piacciono. A fare teatrini che non mi piacciono. Nulla, semplicemente volevo ringraziarvi e dirvi che mi fate stare meglio, leggere queste cose mi rassicura molto. Buona domenica”.

Matteo Ranieri risponde alle recenti dichiarazioni di Sophie Codegoni? #GFvip pic.twitter.com/M4tgkCqiDT — disagiotv (@disagio_tv) October 10, 2021

Vedremo se nelle prossime ore Matteo Ranieri deciderà di esporsi, esattamente come fatto da Sophie Codegoni ieri sera. Andiamo a rivedere le sue parole…