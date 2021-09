1 La replica di Matteo Ranieri

Sono ormai passati diversi mesi da quando Sophie Codegoni e Matteo Ranieri hanno annunciato la fine della loro relazione. Come sappiamo i due si sono conosciuti a Uomini e Donne e dopo un lungo corteggiamento hanno lasciato il dating show di Maria De Filippi insieme. Tuttavia le cose non sono andate come previsto e dopo sole due settimane la coppia si è separata. Nel mentre Sophie attualmente ha iniziato il suo percorso nella casa del Grande Fratello Vip 6, e pochi giorni prima del suo ingresso ha promesso che nelle settimane a venire svelerà dei retroscena inediti proprio su Matteo. Come se non bastasse nella sua clip di presentazione la Codegoni ha parlato proprio di Ranieri, lanciandogli una frecciatina. Queste le sue dichiarazioni in merito:

“Pensavo di aver trovato la persona giusta, Matteo. Sembrava una persona di cuore, dolce, genuina. Invece fuori Matteo era completamente un’altra persona”.

Poco fa così con un post sui social Matteo Ranieri ha deciso di intervenire per la prima volta. L’ex corteggiatore ha così risposto alla frecciatina di Sophie Codegoni e naturalmente il suo commento non è passato inosservato. Matteo ha infatti affermato:

“Insultare me non renderà migliore te”.

Il post di Matteo Ranieri è stato così preso d’assalto da numerosi utenti, e in molti si sono schierati proprio dalla sua parte. A non passare inosservato è stato proprio il messaggio di Raffaella Mennoia, storica autrice di Uomini e Donne e braccio destro di Maria De Filippi, che ha affermato: “Per insultare te ci vuole coraggio”. Nel mentre in molti si chiedono già se tra Matteo e Sophie ci sarà un confronto e quali retroscena vorrà raccontare l’ex tronista. La Codegoni intanto ha anche già discusso a distanza con Delia Duran, moglie di Alex Belli. Rivediamo cosa è accaduto.