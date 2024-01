Spettacolo

Nicolò Figini | 9 Gennaio 2024

Amici 23

Dopo alcune foto divulgate sul web è stato annunciato nel daytime di Amici 23 che Mew e Matthew hanno lasciato il talent.

In queste ultime ore era sorto un mistero. In molti avevano avvistato Mew w Matthew fuori dalla scuola di Amici 23. Subito sono partite le indagini per capire cosa fosse effettivamente successo. Si pensava prima di tutto che le immagini risalissero alle vacanze natalizie. Poi che stessero partecipando a qualche evento che avremmo visto tra qualche giorno nel daytime.

Eppure non è così. Nel daytime di oggi, 9 gennaio 2023, la produzione ha annunciato che Matthew e Mew hanno lasciato il programma insieme per motivi personali. Al momento non sappiamo che cosa sia successo con esattezza, non sono state date ulteriori notizie.

Tuttavia sul web le ipotesi sono le più disparate. Si passa dai litigi con la produzione a qualcosa accaduto a Capodanno, anche se questa teoria non regge perché i concorrenti erano nelle loro reciproche abitazioni.

Potrebbe essere che Mew sia uscita da Amici 23 per essere solidale con Matthew, anche se sembra abbastanza bizzarro. L’allievo, infatti, era scoppiato a piangere di recente dopo le critiche di Rudy Zerbi e aveva rivelato i suoi dubbi sul proprio percorso. Quella di Mew, quindi, potrebbe essere stata una scelta dettata dall’amore dopo averlo consolato:

“Ci sta che anche tu abbia questi momenti qui, non puoi essere sempre quello che non cade mai. Sì, è normale. Non sei una persona che non prova sentimenti. Cosa pretendi da te stesso? Amore, sono io.

Davanti a me non devi trattenerti. Sono l’unica persona con cui puoi essere te stesso, non ti giudicherò mai. Te lo dico io, è questo che tu vuoi fare nella vita”.

Cosa sarà successo veramente e perché Mew e Matthew hanno lasciato Amici 23? Per scoprire le reali motivazioni non ci resta che attendere le dichiarazioni dei diretti interessati.