Mattia Zenzola si commuove rivedendo Christian Stefanelli in video

Nicolò Figini | 9 Maggio 2023

Amici 22

La commozione di Mattia Zenzola

Oggi pomeriggio è andato in onda, come di consueto, l’appuntamento con il daytime di Amici 22. Ormai sono rimasti solo in quattro e i concorrenti domenica 14 maggio 2023 si sfideranno nell’ultima puntata e finalmente il pubblico scoprirà chi vincerà l’edizione. Tra gli allievi ancora in gara ci sono Isobel, Wax, Angelina e Mattia Zenzola.

Proprio il ballerino di latino americano ha avuto la possibilità di rivedere il suo percorso all’interno della scuola, partendo dall’anno precedente. Abbiamo potuto assistere di nuovo, quindi, la sua presentazione ai casting ma anche le sue difficoltà nel ballo e i rimproveri della maestra Celentano.

Non sono mancate le lacrime di delusione quando ha dovuto lasciare talent a causa di un infortunio. In quel periodo si era molto legato con il ballerino Christian Stefanelli e la loro amicizia dura ancora oggi fuori dalla scuola. Nel video in questione Mattia Zenzola riceve la notizia della sua eliminazione da Raimondo Todaro e poi va piangendo da Christian che cerca di consolarlo. Qui sotto il video.

Mattia si è molto emozionato nel rivedere queste immagini e si è di nuovo commosso. Il filmato, quindi, è andato avanti mostrando anche tutti i suoi successi raggiunti nella ventiduesima edizione. al termine, quindi, ha affermato:

“Il pezzettino con Christian mi ha spezzato. Me lo ricordo come fossi ieri. Non mi sarei mai immaginato di arrivare fino qui. Sono un ragazzo tanto fortunato e lo dirò all’infinito”.

