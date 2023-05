Elisa De Panicis cambia nome in Elisa Gold e pubblica una canzone: nel videoclip c’è Gianmarco Onestini

NEWS

Debora Parigi | 9 Maggio 2023

Elisa De Panicis ingaggia Gianmarco Onestini nel videoclip del suo ultimo singolo

Nella sua carriera Elisa De Panicis ha fatto parte di vari programmi televisivi e reality. Ha iniziato con Uomini e donne, corteggiando Alessio Lo Passo. Poi nel 2015, si è trasferita in Spagna per intraprendere la carriera come modella. E qui ha preso parte al reality Supervivientes, l’Isola dei Famosi spagnola. Successivamente ha partecipato come tronista a Mujeres y hombres y viceversa, la versione spagnola di Uomini e Donne. E nel 2019 ha fatto parte del Grande Fratello Vip, la quinta edizione cioè quella vinta da Zorzi.

Probabilmente non tutti lo sanno, ma Elisa di recente si è data anche alla musica in particolare in lingua spagnola. E lo ha fatto con il nome di Elisa Gold. Come riporta anche Very Inutil People, la De Panicis ha annunciato l’uscita del videoclip musicale del suo ultimo singolo. Il titolo è “Choca”. Il singolo uscirà il 19 maggio ed è in lingua spagnola.

Ma quello che si nota da un estratto del video è la presenza di un altro volto noto dei reality sia italiani che spagnoli e cioè Gianmarco Onestini. Il fratello di Luca Onestini, infatti, è stata ingaggiato dalla modella per far parte di questo progetto. Da quello che si intravede è che il suo ruolo sarà decisamente hot.

Con l’arrivo dell’estate, quindi, ci dobbiamo aspettare davvero tanti brani dalle note calde e che sanno di tormentone. Ma a realizzarli non sono solo i cantanti ormai noti e che puntano a fare tanti ascolti. Come vediamo con Elisa De Panicis, ci sono tanti non cantanti che si buttano in questa nuova avventura. Ad esempio anche Edoardo Donnamaria, uscito dall’ultima edizione del GF, sta lavorando a tanto nuova musica.