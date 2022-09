Alessandra Celentano è fidanzata?

Questo pomeriggio è andata in onda la prima puntata di Amici di Maria de Filippi, trasmissione giunta alla 22esima edizione. Dopo aver salutato il pubblico a casa, la conduttrice prima di dar spazio alla formazione della classe, è solita punzecchiarsi simpaticamente con la maestra Alessandra Celentano. Se a Lorella Cuccarini ha infatti detto di essere molto felice di rivederla, all’insegnante di classico ha fatto la battuta opposta, com’è ormai solito il loro modo di scherzare.

Così Maria De Filippi, molto curiosa, ha preso alla sprovvista Alessandra Celentano chiedendole cosa avesse fatto nel corso di questa estate, per poi aggiungere: “Sei fidanzata?”, lasciandosi sfuggire una risatina. Frase che la docente di ballo ha colto immediatamente e non ha potuto fare a meno di rispondere, spiazzando però il pubblico a casa e la stessa presentatrice:

“Fidanzata? Sì sì”, ha affermato Alessandra Celentano. Così la padrona di casa di Amici 22 ha voluto sapere di chi si trattasse, per poi fare la battuta ancora: “Sai che c’è una battuta abbastanza scontata. E lui lo sa?”. Anche in questo caso la Celentano ha confermato il tutto, senza però sbilanciarsi troppo. (CLICCA QUI PER IL VIDEO)

il siparietto si è concluso poco dopo e non è chiaro al momento se si sia trattato di una boutade del momento, oppure se in realtà Alessandra Celentano è davvero fidanzata è ha trovato un nuovo amore. C’è da dire che la maestra è sempre stata molto riservata per quel che riguarda la sua vita privata, dunque non è escluso che lei e Maria De Filippi stessero semplicemente scherzando.

Attendiamo quindi ulteriori sviluppi e vedremo se Alessandra Celentano tornerà mai sull’argomento e ne parlerà pubblicamente, confermando o smentendo quanto accaduto in puntata. Per tutte le altre news su Amici 22 e i suoi protagonisti continuate a seguirci.

