Nicolò Figini | 4 Giugno 2023

GF Vip 7

Il gesto di Edoardo verso Antonella Fiordelisi

Durante il corso del Grande Fratello Vip 7, nonostante le critiche ricevute, Antonella Fiordelisi ha saputo conquistare il cuore di centinaia di migliaia di fan in tutta Italia. Non sorprende, quindi, che all’evento nel quale è stata ospite ieri pomeriggio ci fossero tantissime persone ad attenderla.

L’ex vippona, accompagnata dal fidanzato Edoardo Donnamaria, ha fatto tappa a Rimini. Qui è stata accolta da diversi follower, tanti dei quali portavano al collo o al polso i gioielli creati e venduti da lei: “Non c’è nessuno in questo padiglione vero? No words“. Non solo gioia, ma nel corso della giornata è scattata anche qualche polemica.

I due innamorati, infatti, si sono fatti fare dalle foto da soli o in compagna dei loro ammiratori. Qui sotto possiamo vedere un video in cui troviamo solo Antonella Fiordelisi e Donnamaria. I commenti di apprezzamento non si contano, ma qualcuno ha anche molto criticato il comportamento dell’ex vippone verso la compagna.

Antonella, infatti, prima della fotografia si sposta i capelli e si sistema la maglietta abbassandola leggermente. Edoardo, che aveva il braccio intorno alle sue spalle, gliela alza di nuovo e lei lo abbassa ancora. Questo momento va avanti per qualche secondo, suscitando anche l’ilarità tra i presenti. Sul web, tuttavia, la polemica non è tardata ad arrivare. “Che paura“, afferma qualcuno. Altri, invece, dicono: “Al suo posto le avrei letteralmente uscite“.

Voi di quale schieramento siete? Tra coloro che ridono della scenetta, così come ha fatto anche Antonella Fiordelisi sul momento, oppure condannate il gesto di Edoardo? Fateci sapere la vostra opinione con un commento. Seguiteci per non perdervi tante altre news.