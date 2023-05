NEWS

Nicolò Figini | 4 Maggio 2023

Amici 22

Le lacrime di Benedetta per Mattia ad Amici 22

Questa è stata una giornata di bilanci per i concorrenti di Amici 22. A tutti è stato chiesto di ripercorrere con la memoria il proprio cammino e di capire se sono cambiati e in cosa, secondo loro, sono migliorati. A un certo punto è stato il turno di Mattia Zenzola, il quale ha ripensato con commozione allo scorso anno quando ha dovuto abbandonare la scuola per un infortunio.

Nel periodo di pausa ha preso la patente e si è diplomato. Alla fine gli è stata data una seconda possibilità e oggi è arrivato al Serale. All’inizio aveva paura di non farcela, ma è stato accolto molto bene dalle persone intorno a lui, le quali lo hanno fatto sentire a casa: “Una delle cose più belle è aver trovato degli amici. Un gruppo con cui passare del tempo sempre e confidare le mie paure“.

A commuoversi in particolar modo è stata Benedetta. L’attuale professionista di Amici 22 e compagna di ballo di Mattia ha affermato tra le lacrime:

“Quello che ho fatto mi ha fatto capite bene che non ho detto nulla i tutto ciò che avrei voluto dire di lui. Quello che mi dispiace è che è la persona più genuina che ho conosciuta nella mia vita. Con genuina si intende proprio con sani principi. Hai una mente sana, non c’è mai della malizia.

Pensi sempre al bene di ogni persona. Sei il ragazzo più buono e talentuoso che io conosca. Mi fa male quando lo guardo e mi parla delle sue insicurezze. Io non ne vedo nemmeno una, mai. A volte vorrei dargli gli occhi miei per vedersi da fuori per capire quanto è bella come persona”.

