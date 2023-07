NEWS

Vincenzo Chianese | 3 Luglio 2023

Amici 22

Reunion per Mattia Zenzola e Carola Puddu

Sono trascorsi quasi due mesi da quando Mattia Zenzola ha vinto Amici 22, e da quel momento il ballerino ha iniziato a concentrarsi a pieno sulla sua carriera. Nelle prossime settimane infatti numerosi saranno gli impegni che attendono l’ex allievo di Raimondo Todaro, e di certo a breve potrebbero arrivare delle grosse news per tutti i fan del latinista. Mentre attendiamo di capire cosa accadrà, in queste ore Zenzola ha postato sui suoi social uno scatto che non è passato inosservato, e che in breve ha fatto il giro del web.

Mattia infatti si è mostrato insieme a Carola Puddu, ex allieva di Amici 21. Come sappiamo i due si sono conosciuti proprio all’interno del programma, durante la prima partecipazione del ballerino al talent show. Tuttavia come è noto, a causa di un infortunio Zenzola fu costretto a lasciare la trasmissione, a pochi passi dal Serale. La reunion tra Mattia e Carola ha così emozionato il web, e lo scatto ha conquistato i fan.

Nel mentre solo pochi giorni fa Mattia Zenzola è stato ospite del format Dimmi Di Te di Lorella Cuccarini e nel corso della chiacchierata ha parlato proprio dell’infortunio subito. Queste le sue dichiarazioni:

“È stato brutto. Entrato ad Amici io volevo spaccare tutto, volevo spaccare il mondo e dare il meglio di me. Far vedere il meglio di me. E quando poi ad una certa vedevo che non riuscivo più a fare ciò era più che brutto. Sono stato due mesi a combattere e cercare di mettermi in sesto ma purtroppo il piede ha vinto. […] La cosa più bella è stato entrare e avere un’accoglienza che non mi aspettavo da parte di tutti. All’inizio è stato davvero commovente. È stato bello ritornare e avere tutto questo calore da parte del pubblico perché per me vale tanto. Io non ballo mai per me stesso”.