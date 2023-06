NEWS

Andrea Sanna | 21 Giugno 2023

Amici 22

Mattia Zenzola parla di Christian e Benedetta

Con l’arrivo dell’estate Lorella Cuccarini ha deciso di ritornare su YouTube con il format “Dimmi di te”. Ospite della nuova puntata è stato Mattia Zenzola. Il ballerino, vincitore dell’ultima edizione di Amici 22, ha avuto modo di raccontarsi a 360°.

Durante la chiacchierata con l’ex insegnante del talent show, Mattia Zenzola ha rivelato come ha vissuto il ritorno nella scuola dopo l’infortunio, quanto sia stato complesso comunque riprendersi dopo un momento così difficile e la determinazione che l’ha portato fino in fondo.

Merito anche del suo insegnante Raimondo Todaro che tanto l’ha spronato a fare bene e non arrendersi mai, così come Maria De Filippi, che considera una seconda madre. Un’altra persona che ha avuto un ruolo importante nel percorso di Matteo Zenzola ad Amici 22 è anche Benedetta Vari. La sua ex compagna della scuola, sebbene sia stata eliminata, è comunque rimasta per svolgere il ruolo di partner di ballo e permettergli dunque di svolgere i passi a due. Un qualcosa che ancora non era possibile fare a causa del Covid e delle rigide restrizioni.

Mattia Zenzola per Benedetta ha utilizzato parole al miele: “Quando posso ballare con Benedetta lo faccio volentieri. Mi ha aiutato tanto, anche a portare in scena i balli di coppia. La ringrazierò sempre anche per questo. Mi è stata vicina. Lei quando io non potevo mi preparava da mangiare, voleva sapere come stessi e la sentivo vicina professionalmente e umanamente. Le incomprensioni ci sono state come con tutti, ma ha reso il rapporto più forte. Sono contento di aver finito il percorso con lei perché mi ha dato quel qualcosa in più”.

Altra persona molto importante nella vita di Mattia Zenzola è Christian Stefanelli, che ha conosciuto durante la prima esperienza ad Amici 21. I due sono uniti da un legame fraterno. Ecco come ne ha parlato: “Appena sono arrivato a casa anche Chri che è venuto lì, fuori casa. Lui per me è un fratello, penso che lo sanno tutti. L’ho tatuato sulla mia pelle ed è l’unico tatuaggio che ho. È stato bellissimo”.