Nicolò Figini | 3 Luglio 2023

I fan al concerto di Vasco Rossi

Di recente abbiamo parlato di Vasco Rossi in merito al commento lasciato sotto la foto di Victoria De Angelis in costume da bagno. In questo scatto, che si trova tra i più recenti del proprio profilo Instagram, si mostra in costume da bagno. Ciò che ha scritto Vasco, per poi probabilmente cancellarlo, è stato “Slurp“. Un’esclamazione in segno di apprezzamento verso la bellezza della musicista.

Peccato, però, che questo gesto non sia stato visto di buon occhio da molti utenti del web, i quali hanno subito criticato l’atteggiamento di Vasco Rossi. La maggior parte delle critiche deriverebbe dal fatto che molte persone sono rimaste indignate perché il cantante è un uomo maturo mentre lei è una ragazza di diversi anni più giovane. Questo comportamento, quindi, lo ha fatto finire nell’occhio del ciclone.

In queste ore, invece, è stato diffuso un video che riguarda indirettamente Vasco Rossi. Nel filmato disponibile qui sotto, infatti, possiamo notare due persone in atteggiamenti intimi durante il suo concerto a Salerno. La scena è diventata virale soprattutto perché il fatto è stato registrato proprio mentre Vasco cantava la frase “Lai la la la la la fammi godere”.

Al momento Vasco Rossi non ha commentato quanto accaduto e probabilmente non lo farà. Ai concerto ultimamente ne stanno succedendo di tutti i colori. Possiamo, per esempio, pensare a Pink la quale ha ricevuto in regalo le ceneri della madre di un suo fan che gliele ha lanciate sul palco. Oppure il momento in cui le è stata regalata una forma di formaggio.

