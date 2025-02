Stando a quanto riportato nelle ultime ore da Dagospia, ci sarebbero forti tensioni nel dietro le quinte di Mattino 4 tra Federica Panicucci e Roberto Poletti.

Tensioni dietro le quinte di Mattino 4 tra Federica Panicucci e Roberto Poletti?

Secondo un’indiscrezione lanciata da Dagospia, l’atmosfera dietro le quinte di Mattino 4 sarebbe tutt’altro che serena. Il programma, condotto da Federica Panicucci e Roberto Poletti, era già partito tra mille incertezze.

Dopo un’iniziale cancellazione dai palinsesti Mediaset, era poi stato ripescato in extremis. Ora, a complicare ulteriormente le cose, sarebbero i rapporti piuttosto tesi tra i due conduttori.

A quanto pare, Panicucci e Poletti sarebbero ai ferri corti. Il giornalista soffrirebbe particolarmente l’atteggiamento da “primadonna” della collega. Se davanti alle telecamere cercano di mantenere un’apparente armonia, nel backstage la situazione sarebbe ben diversa.

Poletti non avrebbe gradito alcuni atteggiamenti della conduttrice, che secondo lui tenderebbe a prendersi troppi spazi e a monopolizzare il programma, lasciandogli un ruolo marginale.

Come riportano i rumor, il malumore del giornalista deriverebbe dalla difficoltà di trovare il giusto equilibrio con una partner televisiva dal forte carisma e dall’esperienza consolidata. Federica Panicucci, dal canto suo, non sarebbe disposta a fare un passo indietro, forte del suo status.

I due colleghi non sono nuovi agli scontri sul lavoro. Striscia la Notizia in passato aveva già evidenziato le tensioni tra Roberto Poletti e Francesca Barra a 4 di Sera, e tra Federica Panicucci e Francesco Vecchi a Mattino 5.

Resta da vedere se Mediaset interverrà per cercare di risolvere la questione o se, con il passare delle settimane, i due riusciranno a trovare un equilibrio per il bene del programma. Per ora, però, l’aria dietro le quinte di Mattino 4 sembra tutt’altro che distesa.