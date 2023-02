Maurizio Costanzo, è morto l’amato conduttore televisivo

NEWS

Nicolò Figini | 24 Febbraio 2023

È morto Maurizio Costanzo

Oggi, venerdì 24 febbraio 2023, è stata diffusa la triste notizia della morte di Maurizio Costanzo. Il marito di Maria De Filippi aveva 84 anni e per il momento non abbiamo molte altri dettagli al riguardo. L’ufficio stampa o le persone a lui vicine non hanno ancora rilasciato informazioni in merito alla causa del decesso. I parenti, tra cui la conduttrice stessa, non hanno ancora commentato quanto accaduto. Non appena ne sapremo di più vi terremo aggiornati.

La notizia lascia il popolo italiano molto scosso, soprattutto coloro che lo seguivano da decenni in televisione. Tra le varie trasmissioni di cui è stato protagonista il giornalista possiamo citare “Buona Domenica“, “L’intervista” e il “Maurizio Costanzo Show“. Lo scorso ottobre aveva avuto un piccolo malore che lo aveva obbligato ad annullare una puntata del suo show. Era, però, intervenuto sui social per rincuorare i fan, come riporta anche FanPage:

“Buongiorno a tutti e scusate se vi disturbo, sono nel salotto di casa mia, ho qualche linea di febbre ma niente di grave, il frutto della stagione. Per questa ragione andrà in onda un meglio di del Maurizio Costanzo Show con i momenti più significativi del programma. Poi tutto passerà e dalla settimana prossima torneremo a incontrarci, stavolta non dal salotto di casa mia ma dal teatro Parioli”.

Forte e duraturo il legame con Maria De Filippi. La presentatrice e Maurizio Costanzo erano sposati dal 1995. Nel 2002 la coppia prese in affido e poi in adizione un bambino, Gabriele. Tutta la redazione di Novella 2000 si stringe attorno ai parenti e agli amici di Maurizio in questo momento di grande dolore, e porgiamo le nostre più sentite condoglianze. Vi terremo aggiornati con tutte le news del caso.