Vincenzo Chianese | 3 Marzo 2023

In queste ore con una nota ufficiale sono stati smentiti i gossip in merito al presunto patrimonio di Maurizio Costanzo.

Interviene l’avvocato di Maurizio Costanzo e Maria De Filippi

È trascorsa una settimana esatta da quando abbiamo appreso la sconvolgente notizia della morte di Maurizio Costanzo. Fin dal primo momento l’Italia intera si è unita nel ricordare con affetto uno dei giornalisti più grandi di sempre. In più anche diversi volti noti dello spettacolo hanno salutato con commozione il conduttore. Nelle ore successive alla scomparsa, migliaia di persone si sono recate alla camera ardente per porgere l’ultimo omaggio a Costanzo, e solo lunedì si sono svolti i funerali, trasmessi in diretta tv. Di recente nel mentre a intervenire è stato Il Corriere della Sera, che con un lungo articolo ha parlato del presunto patrimonio di Maurizio.

Stando a quanto riportato dalla nota testata, il giornalista avrebbe lasciato in eredità alla moglie Maria De Filippi e ai tre figli Saverio, Camilla e Gabriele un patrimonio di 70 milioni di euro. Ma non solo. Secondo il quotidiano il conduttore avrebbe lasciato anche diversi immobili, tra cui uno ad Ansedonia, due in via Poma nel quartiere Prati di Roma e ulteriori immobili in località Poderi di Sotto, in provincia di Grosseto. Adesso però a intervenire è il legale del conduttore e della De Filippi.

L’avvocato, come fa sapere Dagospia, ha smentito ufficialmente i gossip in merito al presunto patrimonio di Maurizio Costanzo. Nella nota diramata vengono definite “false e del tutto inconferenti con la realtà dei fatti le informazioni su un patrimonio di 70 milioni di euro e sulla proprietà di alcuni appartamenti a Roma e una villa ad Ansedonia. La valutazione fatta del patrimonio è immaginifica. Maria De Filippi è sorpresa e addolorata perché in un simile momento vengono diffuse notizie non verificate e di macroscopica falsità”.

Smentiti dunque ufficialmente i pettegolezzi che in queste ore hanno coinvolto Costanzo e Maria De Filippi. La presentatrice nel mentre ha fatto sapere che tra poche ore tornerà a lavoro e che a breve ripartiranno i suoi programmi.