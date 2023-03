NEWS

Vincenzo Chianese | 3 Marzo 2023

Lo sfogo di ClioMakeUp

In queste ore a fare un lunghissimo sfogo sui social è stata ClioMakeUp. La nota e amata truccatrice, da anni nel cuore di migliaia di persone, si è infatti mostrata in lacrime su Instagram, e con un lungo reel ha spiegato il suo malessere attuale, parlando dell’eccessiva competizione tra influencer. A innescare il tutto sarebbe stata una classifica che ha messo a paragone i nomi più influenti del mondo beauty e proprio questo confronto ha fatto esplodere Clio, che ha così affermato:

“Negli ultimi anni mi sono resa conto che non riesco a essere la Clio di prima. Non perché non abbia più la passione che avevo prima ma perché il mondo del web e soprattutto del beauty è cambiato tantissimo. Nel 2008 facevo recensioni anche negative di prodotti, dicevo cosa mi piaceva e cosa non mi piaceva. Non c’erano i giornalisti, non c’erano gli influencer che rigiravano le tue parole e ti attaccavano. Adesso non è più così. Ho paura di dire la mia, perché qualsiasi cosa io dico viene girata. […] La competizione è sana, ma per come viene fatta in questo momento, soprattutto in Italia, non è sana. È volta a uccidere gli altri brand. Siamo in espansione, io devo comunicare i miei prodotti ma ho paura. […] In Italia, quando si esce con un prodotto, esce subito il confronto con quello che fanno gli altri”.

E ancora ClioMakeUp ha aggiunto:

“Non voglio massacrare le cose degli altri per innalzare me stessa. Non voglio essere l’imprenditrice numero uno in Italia, la più fi*a, la meglio vestita, quella più ricca, non me ne frega niente. […] Negli anni non ho mai fatto confronti perché ho il mio percorso e vorrei andare avanti, fare le cose che mi fanno stare bene. Buttarmi nella bolgia dei combattimenti non mi fa stare bene. Il modo di fare comunicazione oggi è cambiato. La gente ha paura di dire la verità. Non parlo più dei prodotti che non mi piacciono perché ho paura. Gli altri ne parlano perché hanno paura delle conseguenze, di deludere brand, di tagliarsi fuori dai contratti. Non è quello che voglio fare io. Non voglio scendere a compromessi. A scuola ero una capra ma il c**o non l’ho mai leccato a nessuno. Oggi il mondo del web è pieno di leccac**o”.