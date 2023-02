Maurizio Costanzo, il feretro lascia la Chiesa con la sigla del Maurizio Costanzo Show (VIDEO)

NEWS

Debora Parigi | 27 Febbraio 2023

La sigla del Maurizio Costanzo Show all’uscita del feretro dalla Chiesa

Una cerimonia molto toccante e molto sobria è stata quella per i funerali di Maurizio Costanzo che ha visto la partecipazione di migliaia di persone. Alla Chiesa degli Artisti in Piazza del Popolo a Roma si sono riunite tantissime persone comuni per dare l’ultimo saluto al noto giornalista e conduttore. All’interno, invece, erano presenti tantissimi volti noti e ovviamente i famigliari.

Molto profonda è stata la lettera che verso alla fine ha letto la figlia Camilla, da parte sua e anche degli altri due fratelli: Saverio e Gabriele. Le persone hanno apprezzato anche l’omelia, con molti aneddoti unici. E alla fine Gerry Scotti ha recitato la Preghiera degli Artisti, anche lui mostrandosi visibilmente commosso.

Dopo i saluti e le condoglianze ai famigliari da parte di tanti vip che sono stati prima di tutto amici e persone vicine al giornalista scomparso e alla sua famiglia, il feretro ha lasciato la Chiesa. E per questo momento è stato scelto di suonare la sigla del Maurizio Costanzo Show, una musica orami famosissima e che lo rappresenta.

La bara che esce con in sottofondo la musica del Costanzo show 🥺❤️‍🩹 #MaurizioCostanzo pic.twitter.com/WIkpz4MKBJ — Fabrizio Valerio (@frabiziovalerio) February 27, 2023

Il feretro ha lasciato la Chiesa degli Artisti in Piazza del Popolo per poi dirigersi con il corteo funebre al Teatro Parioli, luogo in cui Costanzo teneva il suo talk show. Da lì il feretro continuerà per il Cimitero del Verano dove sarà tumulato.