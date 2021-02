1 Mauro Coruzzi contro Tommaso Zorzi

Ospite a “Programma”, lo show condotto da Claudia Rossi e Andrea Conti in diretta Facebook su FqMagazine, Mauro Coruzzi, in arte Platinette, ha avuto modo di parlare di Sanremo (che si appresta ad iniziare tra meno di due settimane). Ma oltre al Festival della canzone italiana (e delle sue vecchie edizioni), la trasmissione ha voluto dare un po’ di spazio al Grande Fratello Vip, che si concluderà proprio il giorno prima dell’inizio di Sanremo.

A tal proposito l’autore e speaker radiofonico Coruzzi ha raccontato di aver preso l’abitudine di guardare il famoso reality di Canale 5. Ma lo fa soprattutto per un concorrente: Tommaso Zorzi. Se pensate che Platinette sia fan di Zorzi, vi sbagliate di grosso. Il motivo di questa visione del Grande Fratello Vip è legato invece proprio al fatto che non scorra buon sangue tra i due. In particolare Mauro Coruzzi ha dato un’opinione molto forte del famoso influencer. Ecco cosa ha detto:

Ho preso il gusto di guardare il live del Grande Fratello per vedere cosa fa Tommaso Zorzi. Perché ho l’impressione che sia il più perfido mai apparso in televisione. Un giorno l’ho beccato casualmente, proprio nella mia passione per i bassifondi della televisione, in cui diceva che io sono un omosessuale omofobo. Semplicemente perché ho fatto delle dichiarazioni relative alle unioni civili. Mi piace che ci sia la legge, ma non ne approfitterò mai perché non mi riguarda.

Dopo aver ribadito il suo punto di vista su questo argomento, Coruzzi è tornato a parlare di Tommaso Zorzi mandandogli un messaggio molto chiaro…