1 I retroscena di Mauro Icardi su Wanda Nara

Nuovo capitolo della “saga” Mauro Icardi e Wanda Nara. In questi mesi si è spesso parlato di presunte rotture, ricongiungimenti, accuse varie e non solo. Adesso a parlare nuovamente, dopo aver mostrato alcune chat private, è nuovamente il calciatore del Galatasaray. Nelle scorse ore il bomber argentino ha realizzato una diretta Instagram in cui non si è risparmiato nei confronti dell’ex opinionista del GF Vip e ha svelato alcuni retroscena.

L’attaccante ha risposto ad alcune domande da parte degli utenti collegati, spiegando che non ci sarebbe alcuna separazione tra lui e Wanda Nara. Questo andrebbe dunque a smentire i vari dubbi sorti dopo la storia Instagram pubblicata non molto tempo fa dalla showgirl argentina. Ecco le sue parole riprese da Isa & Chia:

“Sono andato a Buenos Aires per stare con Wanda, per parlare, per cercare di risolvere, perché tutto questo mi sembrava troppo. Non c’è parola per descrivere quello che sta facendo, perché non è ciò che la caratterizza, non è ciò che sente, non è ciò che ha dentro di sé. Abbiamo dormito insieme, siamo stati insieme tutta la notte, tutta la domenica, e lunedì a mezzogiorno sono tornato perché mi allenavo”.

A seguire Mauro Icardi ha aggiunto che si sarebbero “accumulate molte bugie”, spiegando di essere ancora sposato con sua moglie. Entrambi non nascondono il fatto di essere molto arrabbiati tra loro, ma si tratta di dinamiche che possono crearsi all’interno di una coppia e che si possono sicuramente risolvere.

A riguardo siamo riusciti a estrapolare solo un piccolo video dove Mauro Icardi conferma che non c’è stata alcuna separazione tra lui e Wanda Nara.

Ma non è finita qui, perché Mauro Icardi ha commentato anche il presunto flirt attribuito a Wanda Nara e quanto sia preoccupato per i bambini che la showgirl ha avuto in passato con Maxi Lopez. Continua…