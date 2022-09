1 Aggressione ai danni di Mauro Marin e Marco Pavanello

Il Corriere Veneto racconta la testimonianza dell’ex gieffino (e vincitore del Grande Fratello 10) Mauro Marin e dell’ex tronista di Uomini e Donne, Marco Pavanello. I due pare siano stati protagonisti di una presunta aggressione. Secondo Marin sarebbero stati attaccati da un ragazzo, il quale si sarebbe avventato sulla loro auto, causando dei danni all’abitacolo.

Proprio Mauro Marin, come dicevamo, ne ha parlato a Il Corriere Veneto come raccolto da Biccy, ricostruendo passo passo i fatti: «Tirava calci e pugni alla mia macchina perché sono stato in televisione. Nella sua testa io ho i soldi quindi dovevo pagare. Sono ancora sotto choc. Ho preso sonno alle quattro della mattina. Ho chiamato i carabinieri tutta la notte per sapere questo e quello e la risposta è stata “di domenica non facciamo querele”. Quindi di domenica in Italia se non sei in fin di vita non puoi fare querele».

Così Mauro Marin ha ripercorso ogni singolo avvenimento: «Alle 21:30 ci mettiamo a mangiare costine, salsicce da festa paesana. C’erano le famiglie, i bambini che giocavano sui gonfiabili. La mattina dopo sarei dovuto andare a tagliare salumi a un’altra sagra. Vado ad auto promuovermi con la scusa che sono stato in tv, faccio di tutto, come tutti penso in questo periodo. I salumi sono l’attività di famiglia».

A seguire Mauro Marin ha raccontato che è partito in auto con Marco Pavanello per spostarsi a Dolo e in quel momento erano circa le 22:30. Il viaggio riguardava la consegna di salumi a un macellaio che conosce da circa 15 anni. E ancora: « C’erano le transenne ma ho una Cinquecento, non un Hummer. Entro a passo d’uomo. Arrivo davanti a un bar ma la strada era tutta occupata dalla movida. Chiedo a un cameriere “mi scusi, cosa devo fare?” Ho preso la via sbagliata. Un tipo inizia a urlare “tu mi hai investito, sono stato investito, tutti i presenti hanno visto, tu sei stato in televisione, fai il furbo, devi pagarmi. Un trentenne. Piercing dappertutto anche sull’occhio».

Alla visione di questa scena Mauro Marin avrebbe deciso di fare retromarcia e a quel punto l’uomo pare abbia iniziato a dare calci e pugni all’auto, causandone dei danni. E non è finita, perché a parlare è stata anche una testimone…