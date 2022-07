1 Reunion per alcuni ex del GF 10

Il GF 10 è e resterà una delle edizioni più amate e seguite da parte dei telespettatori. Pensate solo la finale fu vista da 7 460 000 spettatori. L’edizione condotta da Alessia Marcuzzi, con accanto Alfonso Signorini nel ruolo di opinionista, ebbe una durata di 134 giorni e a trionfare fu Mauro Marin, che si portò a casa il montepremi finale di 250 mila Euro. Come ogni programma che si rispetti si creano legami e amicizie importanti, alcune di queste perdurano nel tempo. Tanto che oggi, a distanza di ben 13 anni alcuni ex gieffini si sono rivisti per una mini reunion.

Tra i concorrenti del GF 10 a ritrovarsi vediamo Veronica Ciardi, Maicol Berti, Mara Adriani e Cristina Pignataro. La Ciardi e la Adriani hanno voluto condividere il prima e il dopo, postando un momento nella Casa più spiata d’Italia in confessionale e poi le immagini attuali: “Non si può quantificare. Totalmente cuore”, ha scritto Veronica. (QUI LA FOTO) Spiritoso, invece, il commento di Mara: “Dal GF 10 a 10 anni dopo è un attimo…(diciamo che sono 13)”, quinta classificata di quell’edizione.

Maicol Berti, anche lui ancora oggi amatissimo dal pubblico nonostante il sesto posto al GF 10, ha voluto condividere degli scatti dei momenti trascorsi all’Amare Holi Beach di Carrara e come didascalia ha scelto di scrivere: “Chi dice che il GF è finto, MENTE. LA REUNION”. A dimostrare l’autenticità dei rapporti creati ci sono appunto le immagini che li rivedono insieme dopo così tanti anni. (CLICCA QUI PER LA FOTO)

Chiara Pignataro, che invece è arrivata terza al GF 10, ha pubblicato delle storie anziché un post come fatto dai suoi amici. Delle foto con sottofondo musicale con su scritto: “L’amore che provo per voi è infinito”.

L’incontro ha commosso tutti, persino Alessia Marcuzzi, che sui sotto al post pubblicato da Veronica Ciardi, non ha potuto fare a meno di commentare. La presentatrice, passata ora in Rai, ricorda perfettamente quell’edizione (la quinta consecutiva per lei) e ha voluto manifestare tutta la sua gioia nel rivederli di nuovo insieme, confidando: “Nel mio cuore. Quanti ricordi”. A queste parole Veronica e Maicol hanno risposto con frasi dolci e cuori.

E a proposito di Veronica Ciardi, per lei si è trattato anche di un ‘arrivederci’ ai suoi amici. Un momento che ha deciso di viversi a pieno prima della partenza per Toronto. Perché l’ex concorrente del GF 10 va via dall’Italia? Rivediamolo insieme…