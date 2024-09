Tutto sulla trama di The Family per la puntata del 3 settembre

Martedì 3 settembre assisteremo a una nuova puntata di The Family! Cosa dicono la trama e le anticipazioni? Ecco nel dettaglio gli spoiler, tutto sulla messa in onda degli episodi e dove guardare.

Anticipazioni The Family 3 settembre

Non perdiamoci in chiacchiere e leggiamo immediatamente cosa prevede questa puntata del 3 settembre di The Family. Secondo le anticipazioni…

Aslan prova a convincere Devin a tornare con lui a Istanbul. Durante il loro dialogo trovano una bambina in lacrime di nome Hulya.

La trama della serie televisiva prosegue ancora con la bambina che, a quanto pare, è scappata dalle nozze del fratello. Devin e Aslan decidono dunque di riaccompagnarla dalla sua famiglia.

Domani vedremo che altro ci riserverà ancora!

Quando va in onda

Su Canale 5 quando va in onda e a che ora inizia The Family? La nota serie turca viene trasmessa dal lunedì al venerdì.

Ma attenzione! La soap opera infatti dal 2 settembre non sarà più trasmessa in TV, ma solo in streaming. Dove? Su Mediaset Infinity.

Giornalmente sarà pubblicato un episodi. Quindi se intendete continuare a seguirla, dovrete affidarvi alla piattaforma.

Quante puntate ci sono di The Family

Quanti episodi ci sono di The Family e da quante puntate è formata la seconda stagione di Aile a differenza della prima? Partiamo per ordine.

La serie turca ha due stagioni di 13 e 17 puntate ognuna. Questo per quanto riguarda la programmazione originale. Nel nostro Paese la soap opera avrà sempre due stagioni, certo, ma sono mandate in onda in modo differente in quanto a minuti trasmessi.

The Family dove guardare in TV e streaming

Terminiamo infine con la solita domanda di rito che diversi telespettatori si pongono. Ovvero dove guardare The Family in TV e streaming con la traduzione in italiano.

Il serial televisivo dal 2 settembre sarà trasmesso in TV dal lunedì al venerdì su Canale 5, come detto. In streaming è disponibile e lo sarà anche dopo la data citata, grazie alla piattaforma gratuita di Mediaset Infinity, che dispone di sito e/o app.