La clinica Medical Resort è la prima in Italia a utilizzare la tecnica di lifting rigenerativo, ora disponibile anche a MIlano

Medical Resort è la clinica di riferimento in Lombardia per il mondo della salute e della bellezza.

Un centro d’eccellenza nella chirurgia estetica, tra le poche selezionate in Italia a utilizzare la tecnologia LipoSaver per la liposcultura ultrasonica HD.

Nella struttura è presente uno staff di rinomati chirurghi specializzati nelle principali aree di intervento, che spaziano dalla liposuzione ultrasonica alla chirurgia bioregenerativa del volto, passando dalla mastoplastica e dalla chirurgia intima maschile e femminile.

Medical Resort è un progetto in crescita e rapida espansione che da luglio arriverà anche a Milano.

L’approccio della clinica al mondo della bellezza è di tipo integrato, e abbraccia diverse aree di trattamenti come l’estetica avanzata con tecnologie di ultima generazione e la medicina estetica a scopo correttivo e preventivo.

Il Medical Resort propone una chirurgia estetica con tecniche di intervento tra le più innovative. Tra gli interventi di chirurgia estetica, il lifting rigenerativo di Medical Resort è sicuramente tra i più richiesti ed apprezzati. La clinica Medical Resort è la prima in Italia a proporre questa tecnica innovativa.

Cos’è il lifting rigenerativo

Il lifting rigenerativo, come spiega il dottor Uberto Giovannini, è un’evoluzione rispetto al lifting classico, in quanto viene effettuato utilizzando speciali device e tecniche che consentono di riposizionare i tessuti stimolando la rigenerazione tissutale e rendendo l’intervento meno aggressivo.

Il paziente otterrà quindi un aspetto più giovane mantenendo la naturalezza delle espressioni, il tutto con un recupero più veloce rispetto alla tecnica classica.

Quali sono i vantaggi di questa tecnica per i pazienti?

“Il vantaggio del lifting rigenerativo è che il post-operatorio è molto meno pesante. L’intervento generalmente non necessita di ricovero, ma soltanto di day-surgery, e non c’è bisogno dell’anestesia generale. Il ritorno alla vita sociale è più veloce e l’effetto rigenerativo fa sì che, con il passare dei mesi, il risultato sia ancora migliorativo. Infine, le cicatrici sono praticamente impercettibili”.

A chi è adatto questo tipo di intervento?

“L’intervento può essere praticato su tutti i pazienti che hanno una buona qualità dei tessuti, ma che hanno una perdita dei volumi e soprattutto un dislocamento dei tessuti sottocutanei verso il basso, verso il centro del viso. Un altro vantaggio del lifting rigenerativo è che idealmente può essere proposto anche a pazienti più giovani, ma che hanno già uno scivolamento del viso verso il basso, che quindi conferisce un aspetto e stanco e triste. Non essendo aggressivo e non andando a creare delle aderenze di fibrosi importanti, tale lifting può essere previsto anche in pazienti che hanno meno di 40 anni”.

Quali sono i tempi di recupero?

“Logicamente, come tutti gli interventi, il lifting rigenerativo ha un periodo di downtime. Il vantaggio della nostra tecnica permette di avere meno ematomi e quindi un recupero più veloce. La ripresa è comunque soggettiva, ma possiamo dire che varia da un minimo di una settimana fino a un paio di settimane. L’altro vantaggio di questo lifting è che, avendo comunque poca aggressività sui tessuti profondi, tendenzialmente può essere praticato durante tutto l’anno, compreso il periodo estivo. Consigliamo sempre ai pazienti di programmare l’intervento quando hanno la possibilità di avere 10-15 giorni in cui potersi occupare di se stessi, seguendo le indicazioni post operatorie e senza essere sottoposte a stress”.