NEWS

Vincenzo Chianese | 18 Aprile 2023

meghan markle Re Carlo III

Ecco i presunti 2 motivi per cui Meghan Markle non parteciperà alla cerimonia di incoronazione di Re Carlo

Ecco perché Meghan Markle non tornerà a Londra

Pochi giorni fa, con un comunicato ufficiale, Buckingham Palace ha annunciato che il Principe Harry prenderà parte alla cerimonia di incoronazione di suo padre Re Carlo, che si svolgerà il prossimo 6 maggio. Tuttavia il Duca di Sussex tornerà a Londra da solo, mentre sua moglie Meghan Markle resterà in California, dove la coppia vive, insieme ai figli Archie e Lilibet Diana. La notizia naturalmente sta facendo discutere il mondo intero e in molti si sono chiesti come mai la Duchessa abbia deciso di non prendere parte a questo storico evento. Adesso però sembrerebbe essere arrivata la risposta a questa domanda.

Pare infatti che ci siano ben 2 motivi che hanno spinto la Markle a non partecipare all’incoronazione di Carlo. Primo tra tutti il compleanno di Archie. Come in molti sapranno, il 6 maggio, giorno in cui si svolgerà la cerimonia, il primogenito dei Sussex compierà 4 anni. Di conseguenza l’ex attrice, che è molto legata ai suoi figli, non ha voluto rinunciare a festeggiare il compleanno del bambino. Ma non solo.

Il secondo motivo per cui Meghan Markle non sarà all’incoronazione di Re Carlo pare sia riconducibile ai media inglesi. Come è noto infatti una delle cause principali che hanno spinto i Sussex a lasciare definitivamente la Royal Family è proprio l’ossessione dei tabloid nei confronti della moglie del Principe Harry. Per anni Meghan è stata letteralmente massacrata dalla stampa, e quindi, per evitare ulteriori attacchi, ha preferito non tornare a Londra. Di certo se la Markle avesse deciso di prendere parte alla cerimonia, avrebbe avuto gli occhi del mondo puntati addosso, e per questo motivo ha deciso di rimanere in California con i suoi figli, al riparo dalle critiche delle malelingue.

In molti tuttavia si chiedono cosa accadrà tra Harry e la sua famiglia. Che stavolta ci sia modo di chiarire finalmente le vecchie incomprensioni? Non resta che attendere per scoprirlo.