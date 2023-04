NEWS

Vincenzo Chianese | 18 Aprile 2023

Re Carlo III

Re Carlo è più ricco della Regina Elisabetta

Sono trascorsi alcuni mesi da quando Re Carlo è salito al trono d’Inghilterra, dopo la dipartita della compianta Regina Elisabetta. Tra soli pochi giorni, precisamente il prossimo 6 maggio, il monarca verrà così incoronato insieme a sua moglie la Regina consorte Camilla, e il paese sta fremendo per questo storico evento. In attesa del grande giorno, vi riveliamo una curiosità su Sua Maestà che in queste ore sta facendo discutere il web. Vi siete mai chiesti a quanto ammonta il patrimonio del Re? Tenetevi forte perché stiamo per svelarvi la cifra da capogiro.

Stando a quanto riporta il Sunday Times, sembrerebbe che Carlo sia in possesso di ben 600 milioni di sterline! Ma non solo. Il monarca infatti risulta essere più ricco di sua madre la Regina Elisabetta (il cui patrimonio era stimato intorno a 370 milioni di sterline), di Elton John e di David e Victoria Beckham. Ma andiamo a fare un resoconto di tutti i suoi beni e dei suoi immobili.

Come è facilmente presumibile, tra le residenze più preziose di Re Carlo c’è quella di Sandringham, la cui struttura principale solo lo scorso anno è stata valutata a 55 milioni di sterline. L’intera proprietà potrebbe valere invece circa 245 milioni di sterline. Ma non è finita qui. Nel corso degli anni infatti il monarca ha fatto costruire diversi complessi residenziali sostenibili in tutta l’Inghilterra, che gli hanno fruttato diversi milioni di sterline. C’è in più da dire che, da quanto si mormora, Carlo è sempre stato un grande risparmiatore, dai tempi del chiacchierato divorzio con Lady Diana.

Il Re inoltre ha anche raddoppiato le sue entrate grazie agli affitti su residenze di sua proprietà nei Ducati di Cornovaglia e Lancaster. Proprio il primo avrebbe un valore di oltre 1 miliardo di sterline. Il patrimonio di Carlo si aggira dunque intorno ai 600 milioni di sterline, e negli anni a venire potrebbe accrescere ancora di più.