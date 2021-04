1 La decisione di Meghan Markle

A seguito della triste morte del Principe Filippo, venuto a mancare all’età di 99 anni lo scorso 9 aprile nella sua residenza a Windsor, l’attenzione mediatica mondiale si è subito focalizzata su Harry e Meghan Markle. In molti infatti si sono chiesti se i Sussex sarebbero tornati a Londra in occasione del funerale del Duca di Edimburgo, che si celebrerà sabato 17 aprile. Da mesi ormai, come è noto, la coppia non si riunisce alla Royal Family inglese, a seguito del loro trasferimento in America, e dopo la recente intervista bomba della coppia ad Oprah Winfrey le tensioni sono alle stelle. Tuttavia qualche ora fa un portavoce ufficiale di Buckingham Palace ha svelato quello che accadrà.

Il Principe Harry infatti tornerà a Londra in occasione del funerale del Principe Filippo. Il Duca seguirà i protocolli COVID-19 per i viaggi da e verso il Regno Unito e naturalmente anche durante il suo soggiorno a Londra. Tuttavia Meghan Markle non sarà presente alla funzione e resterà dunque in America. Ma perché la Duchessa non parteciperà al funerale di Filippo? La risposta arriva sempre dal portavoce di palazzo. Stando a quanto dichiarato, sembrerebbe che il medico della Markle le abbia sconsigliato di viaggiare, essendo in dolce attesa e quasi al termine della gestazione. Queste le dichiarazioni del rappresentante di Buckingham Palace:

“Il Duca di Sussex ha in programma di partecipare. La Duchessa del Sussex è stata consigliata dal suo medico di non viaggiare. Quindi verrà il Duca”.

Pare che dunque sia ufficiale: Meghan Markle non parteciperà al funerale del Principe Filippo. Tuttavia sembrerebbe che Harry farà ritorno a Londra e in molti si chiedono cosa accadrà quando il Duca si riunirà alla Royal Family.