Melevisione, a 19 anni dalla fine Tonio Cartonio spiega perché ha abbandonato

Andrea Sanna | 10 Giugno 2024

Melevisione

Su TikTok con un video Danilo Bertazzi ha svelato, dopo 19 anni, per quale motivo il suo personaggio Tonio Cartonio ha lasciato la Melevisione. Scopriamo insieme qual è stata la vera ragione.

Perché Tonio Cartonio ha lasciato la Melevisione

Grandi e piccini si sono affezionati a Danilo Bertazzi non solo per i tanti lavori tra TV e teatro, ma principalmente per aver ricoperto i panni di Tonio Cartonio a La Melevisione. E il suo addio alla trasmissione di Rai 3 ancora oggi è motivo di dispiacere per i fan che lo seguono con tanto affetto.

Sul suo profilo TikTok, Danilo Bertazzi viene sommerso continuamente di domande sul suo lavoro e sulla Melevisione. E una delle più gettonate è la seguente: perché hai lasciato il Fantabosco? Al quesito ora, dopo ben 19 anni, è arrivata una risposta più che esaustiva, in cui l’attore ha svelato le sue ragioni.

Per prima cosa ha ammesso che ogni volta che gli capita di vedere un meme riguardo al suo addio al programma si sente un pochino in colpa. Da qui la confidenza inaspettata, che ha commosso il suo pubblico:

“Intanto io sono stato preso per i capelli e ho avuto il mio primo intervento al cuore. Questo ti cambia la prospettiva della vita e ti fa pensare”. Mentre si trovava in ospedale Danilo Bertazzi era preoccupato che il suo Tonio Cartonio sarebbe stato sostituito e che, di conseguenza, non sarebbe più tornato. Per questo telefonava spesso agli autori e produttori, chiedendo di poter tornare presto a La Melevisione. In sua sostituzione per un periodo è giunta Nina Corteccia (l’attrice Marina Rocco).

Poco dopo poi Danilo Bertazzi è tornato alla Melevisione, ma non stava bene. Allora si sono inventati una puntata in cui si parlava di malattia del Fantabosco e questo gli ha permesso di realizzare le riprese mentre lui stava a letto con il pigiamone e sotto al piumone: “Dovete sapere che sotto il pigiama io avevo tutte le canule per le flebo che facevo tutti i giorni. La mia volontà era quella di tornare per paura di essere fuori dallo show”.

Nel suo racconto poi Danilo Bertazzi ha anche confidato di avere avuto un rapporto meraviglioso con il primo regista della Melevisione, c’era grande complicità e affetto. Non si può dire lo stesso invece con chi l’ha seguito dopo, con il quale si è sentito poco amato e protetto. Dunque questo ha portato il famoso Tonio Cartonio a sentirsi quasi di troppo.

“Poi il secondo motivo e forse il più grande è che stavo perdendo il vero me, sul lavoro, a casa, in giro, tuti mi chiamavano Tonio, infatti Tonio stava prendendo il sopravvento. Quindi ho tentato di riprendere la mia vita”, ha ammesso Danilo Bertazzi nel suo discorso.

All’ultimo aveva ammesso di aver cambiato idea dopo una chiacchiera con il direttore di Rai 3. L’idea era quella di tornare a La Melevisione, per riprendere le sue avventure con Tonio Cartonio. Poche ore dopo però ha avuto modo di confrontarsi con una sua cara amica e ha confermato che avrebbe lasciato. E no, non è andato via perché aveva altre opzioni lavorative: “Io per più di due anni non ho lavorato e l’ho pagata. Poi è uscita la bufala sulla mia morte e non è stato bello”, ha spiegato.

Dopo ben 19 anni dunque conosciamo le vere ragioni che hanno portato Danilo Bertazzi e il suo Tonio Cartonio a lasciare la Melevisione.