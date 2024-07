Dopo 12 anni di amore, in queste ore Danilo Bertazzi ha sposato il compagno Roberto Nozza. L’ex volto di Tonio Cartonio ha poi condiviso gli scatti più belli delle nozze sui social.

Danilo Bertazzi si è sposato

Tutti ricordano Tonio Cartonio, protagonista della Melevisione. A dare il volto al celebre folletto è stato Danilo Bertazzi, che ancora oggi è nel cuore del grande pubblico. In queste ore intanto per l’attore è arrivata una grandissima gioia. Dopo ben 12 anni di amore infatti Bertazzi ha sposato il suo compagno Roberto Nozza. Già qualche mese fa l’ex volto della Melevisione aveva annunciato sui social che quest’anno si sarebbe unito in matrimonio con la sua dolce metà, al quale è legato da lungo tempo.

Adesso le nozze sono state celebrate e Danilo ha finalmente sposato il suo Roberto. L’ex Tonio Cartonio ha anche condiviso sui social alcune foto del matrimonio. La cerimonia si è svolta in Brianza alla presenza di familiari e amici. In queste ore intanto il web si sta unendo nel fare gli auguri ai due neo sposi, che hanno coronato il loro sogno d’amore.

Di recente intanto Danilo Bertazzi, con un video caricato sui suoi profili, ha raccontato come mai ha deciso di lasciare la Melevisione. In merito l’attore ha spiegato: “Sono stato preso per i capelli e ho avuto il mio primo intervento al cuore. Questo ti cambia un po’ la prospettiva della vita, ti fa pensare a un altro significato della vita. Io ricordo però che ero in ospedale ed ero molto preoccupato di essere sostituito. Ricordo di aver telefonato agli autori, alla produttrice, dicendo ‘vi prego, non lasciatemi a casa’”.

Danilo ha poi aggiunto: “Un altro motivo, magari anche più grande, è che stavo perdendo Danilo, non c’era più nessuno che mi chiamava Danilo. Tonio stava veramente prendendo il sopravvento sulla mia vita e sulla mia persona”.