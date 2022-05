1 Mercedesz Henger vicina a Luca Daffrè

Siamo ormai entrati nel vivo de L’Isola dei Famosi 16, e negli ultimi giorni a sbarcare in Honduras sono stati nuovi naufraghi, tra cui anche Mercedesz Henger. Fin dal primo momento la figlia di Eva Henger è stata accolta a braccia aperte dal resto del gruppo, in particolare da Edoardo Tavassi. Tra i due infatti da subito c’è stata un’affinità, e sembrava che tra loro potesse nascere anche del tenero. Mercedesz infatti è apparsa molto interessata al fratello di Guendalina, che inizialmente sembrava ricambiare. Tuttavia in queste ultime ore pare che la frequentazione sia già terminata. La Henger infatti ha avuto una discussione con Nicolas Vaporidis, e quando nel corso della diretta Edoardo ha preso le parti dell’attore, la figlia di Eva non ha reagito bene.

Sempre nel corso della puntata di lunedì intanto sull’isola sono arrivati quattro nuovi concorrenti, tra cui Luca Daffrè, che sembrerebbe aver già fatto colpo proprio su Mercedesz Henger. Dopo la fine della diretta infatti i due hanno chiacchierato vicino al fuoco, sotto gli occhi attenti del resto del gruppo. Naturalmente non è mancata la reazione di Edoardo Tavassi, che in confessionale ha affermato (QUI per il video):

“È passata un’ora già sta a chiacchierare con quelli nuovi. L’amore dura, poi in un’ora ti innamori di un altro. Tanto così è, e quindi penso che per la parte sentimentale lei sta a posto”.

Cosa accadrà dunque nei prossimi giorni tra Mercedesz Henger e Luca Daffrè? Tra i due potrebbe nascere davvero qualcosa? Mentre attendiamo di scoprirlo, nelle ultime ore sul web ha iniziato a girare una news che coinvolge Lucas Peracchi, ex fidanzato della figlia di Eva Henger. Andiamo a rivedere cosa è accaduto.