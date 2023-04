NEWS

Andrea Sanna | 17 Aprile 2023

Il costo dei biglietti del Met Gala 2023

Così come la notte degli Oscar anche il Met Gala, che ritorna in questo 2023, è uno degli eventi più attesi dell’anno. Peccato però che il costo del biglietto di partecipazione sia davvero salato! Quanto? Vi starete chiedendo? Ogni ticket (a persona dunque) è aumentato e non di poco. Si passa dai 30 mila dollari degli anni passati ai 50 mila attuali. Dunque un incremento di 20 mila dollari. E no, non è finita.

Questo perché per prenotare un tavolo sicuramente non andrà meglio. Dovete sborsare non meno di 300 mila dollari! Delle cifre da capogiro, che pare abbiano fatto storcere il naso a molti invitati a declinare l’invito, rinunciando così alla partecipazione. Stando a quanto riferisce Page Six, una fonte a proposito del Met Gala 2023 ha dichiarato: “Queste persone stanno già donando così tanto in beneficenza, chiedere una cifra del genere è troppo”.

Se c’è chi si lamenta del prezzo dei biglietti troppo alti, c’è anche qualcuno che ha deciso di fare marcia indietro per un altro motivo. Pare che alcuni stilisti non vogliano prendere parte all’evento perché non intendono in alcun modo aderire al tema scelto. Ovvero “Karl Lagerfeld: A Line of Beauty“. Quest’anno al Met Gala 2023 si è andati più nello specifico, portando dunque alcuni a rinunciare all’evento e ciò potrebbe significare che non prenderanno più parte alla serata nemmeno in futuro.

Tra regole ferree da rispettare (tra le tante non fumare o fare selfie per tutta la durata della cerimonia), sono emersi anche i nomi degli ospiti illustri che dovrebbero prendere parte al Met Gala 2023. Si parla di Kim Kardashian, che inizialmente si pensava non rientrare nell’elenco degli invitati, ma ci sarà. Presenzierà anche Choupette come ospite d’eccezione. Si tratta dell’amatissima gatta dello stilista Karl Lagerfeld, a cui come dicevamo è dedicato l’evento. E ancora tra i volti noti segnaliamo Dua Lipa, Penelope Cruz, Roger Federed, Michaela Coel e non solo!

Il Met Gala 2023 si terrà il 1 maggio a New York, ma è già polemica!