Lutto per Mew dopo la morte di un suo amico morto la scorsa notte perché travolto da un’auto pirata mentre era in bici

Terribile lutto per Mew, ex allieva di Amici. Come ha fatto sapere la stessa cantante, nella scorsa notte è morto in un incidente stradale un suo caro amico. Il ragazzo, di 27 anni, faceva il cuoco a Rotterdam e stavo tornando a casa in bici quando è stato travolto da un pirata della strada. Il ricordo della giovane cantante.

Il ricordo di Mew per l’amico morto mentre tornava a casa dal lavoro

Queste sono notizie che non vorremmo mai leggere, quelle cioè che parlano di una giovane vita spezzata. Gabriele Barbini, 27 anni e originario di San Donà di Piave, è morto la scorsa notte a Rotterdam, città dei Paesi Bassi in cui si trovava da anni per lavoro. Il ragazzo faceva il cuoco e proprio la scorsa notte stava tornando a casa, come ogni sera, con la sua bicicletta. In quelle strade che conosceva molto bene ha perso la vita.

Ad ucciderlo è stato un automobilista che non si è fermato a prestargli soccorso, un pirata della strada. Come riporta un comunicato ufficiale della polizia olandese, sul posto sono arrivate le forze di polizia e le ambulanze. Ma ogni tentativo di salvargli la vita da parte dei sanitari si è rivelato vano: il 27enne è deceduto a causa delle ferite riportate. Subito sono partite le indagine con le forze dell’ordine che hanno rintracciato il veicolo, abbandonato lungo la Oosterkade. E successivamente individuato e arrestato guidatore e passeggero: una 22enne di Sittard e un 27enne di Geleen.

Il giovane Gabriele era amico di Mew, ex allieva di Amici 23 (si è ritirata dalla scuola per motivi personali). Proprio la cantante ha scritto oggi un messaggio sul suo profilo X postando lo screen di un articolo della tragica notizia e poi un vecchio video di lei e Gabriele mentre ballano in casa.

chissà dove sei adesso, che non ti vedo da tempo 🕊️ sei nel mio cuore gabbo pic.twitter.com/LFo8ZC6plf — ʍew🕸️🕷️🖤 (@valeturc) September 2, 2024

“Chissà dove sei adesso, che non ti vedo da tempo. Sei nel mio cuore gabbo”, ha scritto Mew. Poche parole ma che rappresentano il bel legame che i due avevano. Tra l’altro la famiglia di Gabriele Barbini è molto conosciuta a San Donà, poiché il padre Alessandro è un musicista apprezzato e per diverso tempo è stato direttore dello Spazio Zenit, locale in zona industriale.