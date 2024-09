Chiara Ferragni ha pubblicato un paio di foto in cui ha mostrato la sua seduta dal tatuatore e un dettaglio del nuovo tatuaggio.

Il nuovo tatuaggio di Chiara Ferragni

Quest’oggi abbiamo parlato di Chiara Ferragni in relazione all’apertura sul suo sito di una sezione dedicata alle “attività benefiche” e poi anche a una presunta frecciatina all’ex compagno. Sui social infatti, nel giorno del loro sesto anniversario di matrimonio, ha postato uno scatto che ritraeva Leone insieme a Vittoria e in sovraimpressione ha scritto: “Tutto l’amore di cui ho bisogno“.

A parte questo l’estate dell’influencer è volata tra giornate con i suoi bambini e vacanze in giro per l’Italia e il mondo con amici e famigliari. Adesso che è arrivato settembre ha rivelato di essere tornata a casa e pronta sicuramente per tutto ciò che dovrà affrontare da questo momento in poi.

LEGGI ANCHE: Grande Fratello, rivelato il nome di uno dei concorrenti Nip

Su Instagram ha pubblicato una galleria di fotografia in cui compare anche il cane Paloma mentre viene stretto dalla sua padrona con affetto. Inoltre vediamo Chiara Ferragni seduta a fare colazione oppure a spasso per la città o con i suoi figli. Ai più attenti non è sfuggito lo scatto che la ritrae sul lettino di un tatuatore, mentre pare si stia facendo un nuovo tatuaggio sulla schiena.

Lo spoiler sul tatuaggio di Chiara Ferragni

Qui sopra ha anche fatto un piccolo spoiler e al momento, quando si sposta i capelli, vediamo solo una linea tratteggiata che percorre la spina dorsale. Quasi sicuramente nei prossimi giorni creerà un post per svelarlo del tutto, forse al momento non è ancora finito e non vuole dare alcuna anticipazione troppo importante.

Noi ovviamente vi terremo informati perché sembra proprio che i fan, nella sezione commenti, siano emozionati nel sapere che cosa ha deciso di incidersi sulla pelle. Tra le reazioni non poteva di certo mancare quella amorevole dell’amica Veronica Ferraro.