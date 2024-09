Fabio Mascaro, fidanzato di Sara a Temptation Island, in passato è stato a Uomini e donne per un motivo che fece molto discutere

A volte ritornano! È quello che accade spesso quando guardiamo Temptation Island poiché alcuni dei protagonisti sono volti già noti al pubblico televisivo, in particolare quello di Uomini e donne. E così uno dei fidanzati della nuova edizione qualche anno fa era nel dating show, ma non è come credete.

Fabio di Temptation Island a Uomini e donne per una segnalazione su Cristian e Tara

Otto giorni alla nuova edizione di Temptation Island e stiamo conoscendo piano piano tutte le coppie che partecipano. Tra queste proprio oggi è stata presentata quella formata da Fabio e Sara. Lui calabrese e lei di Ravenna, i due stanno insieme da un anno. Ma in questo periodo è sempre stata lei a muoversi per andare a trovarlo, mentre lui non ha mai conosciuto i suoceri.

In attesa di scoprire come si evolverà la loro relazione con la partecipazione a Temptation Island, su Fabio spunta una curiosità legata a Uomini e donne. A segnalarla è il sito Isa e Chia. Infatti un bel po’ di anni fa lui è apparso nel dating show di Maria De Filippi. Ma se pensate che abbia vestito i panni del tronista o del corteggiatore, allora vi sbagliate di grosso.

Bisogna tornare a circa il 2012 (quindi ben 12 anni fa) per ripescare Fabio Mascaro (questo il suo cognome) a Uomini e donne. Nel programma erano ospiti Cristian Galella e Tara Gabrieletto per raccontare come procedeva la relazione poco dopo la scelta. In quell’occasione spuntò una segnlazione nella quale si accusava Cristian di aver tradito Tara con una ragazza di nome Paula.

Ospite in studio, Paula raccontò di essere stata a cena con Cristian e di aver passato la notte con lui in hotel. L’ex tronista negò sempre tutto e così Tara iniziò a indagare a fondo. A sostenere le dichiarazioni di Paula ci fu proprio Fabio Mascaro (attuale concorrente di Temptation Island). Il ragazzo si presentò in studio insieme a Paula e alla fidanzata di quel tempo (una certa Vittoria) e confermò la versione della presunta amante. La vicenda poi si concluse con Tara che, non convinta del racconto, decise di credere a Cristian.

Oggi Fabio è quindi tornato in un programma di Maria De Filippi con una nuova fidanzata e per un motivo totalmente diverso. Troverà le risposte che cerca?