Ieri sera le tre ex corteggiatrici di Michele Longobardi hanno tenuto una diretta social facendo ulteriori rivelazioni sull’ex tronista. Non tarda però ad arrivare la sua reazione.

La reazione di Michele Longobardi

In queste ore si sta nuovamente parlando di Michele Longobardi. Come è ben noto, il percorso dell’ex tronista a Uomini e Donne è terminato nel caos e lui è stato costretto ad abbandonare il programma da solo. Ieri però a sorpresa è accaduto qualcosa di inaspettato. Le tre ex corteggiatrici di Michele hanno infatti tenuto una diretta insieme sui social, durante la quale hanno rivelato nuovi retroscena su quello che sarebbe accaduto dopo la fine del trono. Le parole di Amal, Veronica e Mary hanno ovviamente attirato l’attenzione del web e in breve hanno fatto il giro dei social.

Le dichiarazioni delle tre sono arrivate anche allo stesso Michele e non è mancata la sua reazione. Longobardi infatti ha postato una palese frecciata alle sue ex corteggiatrici, che però poco dopo è stata prontamente cancellata. Il video tuttavia è stato salvato da alcuni utenti del web ed è così diventato virale. Ma non è finita qui.

Poco dopo infatti Michele Longobardi si è mostrato in discoteca con altri due celebri volti di Uomini e Donne: Mario Cusitore e Daniele Paudice. I tre hanno così trascorso la serata insieme, apparendo allegri e spensierati. Sui social intanto non sono mancate le critiche degli utenti, che hanno condannato il comportamento dell’ex tronista.

Solo pochi giorni fa nel mentre Michele è intervenuto per la prima volta per fare le sue scuse a seguito di quanto accaduto e in merito ha affermato: “Quando si sbaglia è giusto metterci la faccia facendo una grande assunzione di responsabilità, di colpe. Inutile incolpare persone, per quanto cattive e approfittatrici, inutile elencare attenuanti. Le mie scuse più sincere vanno alle persone che credevano in me e che meritavano un epilogo migliore”.