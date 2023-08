Michele Merlo, il cane Martino dorme con la sua foto accanto: lo scatto commuove il web

NEWS

Andrea Sanna | 25 Agosto 2023

Il cane di Michele Merlo

Michele Merlo purtroppo ci ha lasciati due anni fa, ma il suo ricordo è sempre molto vivo. Lui e il suo cane Martino (un simpatico bassotto) erano davvero inseparabili e sui social sono tanti gli scatti che li ritraggono insieme. Così come la sua famiglia, anche il piccolo amico a quattro zampe, sente la sua mancanza. E a testimoniare quello che diciamo è una foto davvero tenerissima.

Nel profilo social di Instagram dedicato al bassotto, compare infatti una dolcissima foto che mostra per l’appunto Martino disteso a riposare. Accanto a lui una foto. È quella di Michele Merlo. Uno scatto in bianco e nero dal quale sembra proprio non riuscirsi a separare. Ad accompagnare il tutto queste parole: “E quando senti il vento che ti trafigge le costole sai chi ti sta abbracciando”.

Esattamente come noi anche gli animali avvertono l’assenza del proprio padrone o comunque di un membro della famiglia, come accaduto in questo caso a Martino con Michele Merlo.

La foto in questione, che trovate qui nel post condiviso sotto, è diventata virale su tutti i social network e in tanti hanno voluto lasciare un pensiero per lui e per Michele Merlo, rimasto nel cuore di tutti.

Recentemente un altro momento dedicato a Michele Merlo ha fatto il giro del web e riguarda invece Stash dei The Kolors. Il frontman della band durante il concerto ha infatti voluto dedicargli un brano. Si tratta di Me minus you. La canzone è contenuta nel disco Out – Special Edition dell’amata band.

Sempre a riguardo Stash prima di lasciare andare le parole e la musica, ha voluto spendere un pensiero per Michele, che aveva avuto il piacere di conoscere ad Amici. Tra l’altro a lui aveva donato anche un brano e di questo Merlo ne era davvero orgoglioso: ““Volevo ricordare una persona che non c’è più. Era un cantante giovanissimo. Si chiamava, purtroppo uso il passato, Michele Merlo”, ha detto Stash commosso, per poi cantare per lui.