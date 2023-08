NEWS

Andrea Sanna | 25 Agosto 2023

Levante

La figlia di Levante canta una sua canzone

Levante ha emozionato tutti con il video postato in queste ore sul suo profilo Instagram. Tra le storie, infatti, la cantautrice ha pubblicato un tenero filmato in cui si riprende e conversa con la figlia Alma Futura.

Stasera l’artista sarà protagonista di un concerto a Noto, in Sicilia. Per tale ragione ha domandato a sua figlia se sarà lì con lei. La bambina con una vocina delicata ha risposto affermativamente. Poco dopo Levante ha voluto sapere qualcosa di più: “Vieni a cantare?”. Ferma sulla sua decisione la piccola Alma Futura ha continuato a confermare.

Incuriosita Levante ha chiesto alla primogenita cosa volesse cantare. La bimba ha spiegato che vuole assolutamente Canzone d’estate, peraltro l’ultimo singolo che stiamo sentendo in questi mesi in radio. A quel punto la cantante ha punzecchiato ancora sua figlia, chiedendole così di intonare per lei un pezzetto del brano.

Alma Futura non se l’è fatto ripetere due volte e ha cominciato a canticchiare, sotto lo sguardo attento e soddisfatto di mamma Claudia che, poco dopo, si è aggiunta a lei. Le due ci hanno regalato, anche se per pochi secondi, un tenerissimo duetto. Il filmato è stato condiviso dai fan e da diversi utenti del web, commossi da questo bellissimo momento di quotidianità tra madre e figlia.

Che Alma Futura abbia un futuro da cantante come sua madre? Quel che è certo è che il talento non sembra mancare alla piccola.

Alma Futura che canta canzone d’estate boh 🥹🥹 pic.twitter.com/fnuFdOTZSD — ok (@scomposto_) August 25, 2023

A proposito di sua figlia e del diventare madre, prima del Festival di Sanremo Levante ha rilasciato un’intervista al settimanale Grazia in cui ha confidato quanto segue:

“Nella mia vita precedente non mi immaginavo come mamma. Magari ogni tanto ci ho pensato, ma poi il lavoro andava bene e non mi sono mai concentrata sull’idea di costruire una famiglia. Invece fortunatamente è capitata Alma. Ma dopo il parto non riuscivo a controllare il mio corpo né dal punto di vista fisico né psichico: ero in balia degli ormoni”.