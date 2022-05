1 Il nuovo inedito di Michele Merlo

È trascorso quasi un anno da quando Michele Merlo è morto. Come ormai ben sappiamo l’ex volto di Amici di Maria De Filippi è venuto a mancare all’età di 28 anni a causa di una leucemia fulminante, che nel giro di pochi giorni se l’è portato via. Fin dal primo momento il web intero, così come il mondo dello spettacolo, si è unito nel ricordare con immenso affetto il giovane cantante, stringendosi contemporaneamente al dolore della sua famiglia. Adesso, a un anno di distanza dalla morte di Michele, è accaduto qualcosa che ha commosso il web, e che non è passato inosservato.

In queste ore infatti è uscito Farfalle, il primo inedito postumo di Mike Bird, registrato pochi giorni prima della sua scomparsa! Il brano è disponibile su tutte le piattaforme streaming e digitali. All’interno della canzone sono racchiuse sia la consapevolezza di essere un’anima “fragile”, sia la voglia di rivalsa nei confronti di quel “sistema” che, anche a causa della pandemia, lo aveva giorno dopo giorno un po’ “dimenticato”.

Come se non bastasse il prossimo 6 giugno, a un anno esatto dalla morte di Michele Merlo, alle ore 20.30 presso lo Stadio Comunale di Rosà (Vicenza) si terrà un incontro di calcio tra Play2Give, neonato progetto di charity sostenibile, e l’associazione solidale Romantico Ribelle. L’evento è stato ideato assieme alla famiglia del cantante e servirà a divulgare gli obiettivi istituzionali dell’Associazione Romantico Ribelle nata per ricordare Mike.

Nel mentre solo qualche giorno fa a parlare a Verissimo è stato Domenico, padre di Michele. Andiamo a rivedere le sue dichiarazioni.