La scomparsa di Mike Bird, conosciuto anche come Michele Merlo, ha commosso il mondo del web. A soli 28 anni, il cantante che abbiamo visto ad Amici 16, ha perso la vita a causa di una leucemia fulminante.

In queste ore tanti amici e fan hanno voluto esprimere il cordoglio alla famiglia per questa terribile notizia, che ha lasciato tutti senza parole. Da Emma Marrone, che ieri gli ha dedicato il concerto, ai compagni della scuola Andreas Muller, Oliviero Bifulco o Federica Carta, per passare ad Alessandra Amoroso, Tommaso Zorzi e la lettera toccante di Maria De Filippi (e non solo). Riportarli tutti è davvero impossibile.

Abbiamo deciso di raccogliere in questa gallery alcuni dei tanti pensieri riservati a Michele Merlo. Partiamo proprio dalla sua coach ad Amici, Emma…

Emma Marrone è stata sua coach ad Amici 16. Lui ogni tanto la faceva arrabbiare, ma comunque tra loro si era instaurato un rapporto davvero unico e gli insegnamenti di Emma, Michele Merlo li ha custoditi nel cuore.

Appresa la notizia del malore, Emma ha voluto mostrargli grande vicinanza e ieri sera gli ha dedicato il concerto. Oggi il doloroso saluto, che mai avrebbe voluto scrivere:

“Ciao Michele. Ieri sera ho cantato forte per te. Stamattina il mio cuore si è rotto in mille pezzi. Non ho parole amico mio. Ti bacio sulla fronte e agli angoli della bocca sempre screpolati. Fai buon viaggio Michi”.

