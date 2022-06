1 Il video messaggio di Maria per Michele Merlo

Ieri, 6 giugno 2022, è stato organizzato un evento in memoria di Michele Merlo, il giovane cantante ed ex concorrente di Amici scomparso prematuramente a causa di una leucemia fulminante. Diversi colleghi e amici ci hanno tenuto a prendere parte alla manifestazione e tra loro anche Maria De Filippi ha mandato un video messaggio all’interno del quale ha pronunciato le seguenti parole:

“Questo è il primo anniversario della morte di Michele. Volevo parlare a Katia e a Domenico per dire loro quanto sono vicina. Che il ricordo di Michele resterà sempre con me. I suoi silenzi, i suoi mezzi sorrisi, le sue smorfie… I suoi sguardi. Mi ricordo che quando registravamo la puntata di sabato, lui stava lì, mi guardava e capiva perfettamente cosa avrei fatto, cosa avrei chiesto e dove sarei andata a parare. E quando succedeva, mi guardava prima e ci sorridevamo dopo. Perché lui mi guardava come dire: ‘Hai visto che ci ho azzeccato? Lo sapevo’.

E sapevo che lo sapeva. Il Serale è stato particolare quell’anno. Siamo stati tanto a parlare, io e lui, per una serie di vicissitudini accadute. E hi potuto conoscerlo ancora di più e più profondamente. So quanto era felice di cantare. So quanto la musica per lui è importante. E penso lo sia ancora. Io vi sono vicino. Gli ho voluto bene e gli voglio tutt’ora bene. E sappiate che non sarà mai un ricordo per me ma sempre una presenza. Un abbraccio a tutti voi“.

Michele Merlo, poi, è stato ricordato anche da Emma Marrone e Fabrizio Moro (QUI il video). Quest’ultimo ha detto: “Allora, so che oggi è un giorno dedicato al ricordo di Michele. Quindi ci tenevo a mandargli un saluto da qui. Ma soprattutto ci tengo a mandare un abbraccio a Katia e Domenico. E spero di conoscerci presto. Vi voglio bene anche da lontano, ciao“.

I saluti proseguono…