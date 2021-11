Arrivano novità sul caso Michele Merlo

Su Il Corriere della Sera arrivano novità importanti sul caso legato alla scomparsa di Michele Merlo. Il cantante di Amici è venuto a mancare prematuramente il 6 giugno 2021 per un’ischemia cerebrale causata da una leucemia fulminante. Questo dopo essersi presentato al Pronto Soccorso di Vergato il 2 giugno accusando del malessere fisico.

Stando a quanto si apprende dal sito l’autopsia e i vari accertamenti ai carabinieri del Nas non hanno riscontrato la responsabilità ai medici. Il tutto per quanto riguarda il decesso di Michele Merlo. I dottori, però, sarebbero potuti intervenire prima qualora si fossero accorti precedentemente delle sue condizioni. Questo è quanto fatto sapere dalla Procura di Bologna in merito all’inchiesta.

In base a quanto emerso dagli inquirenti pare che la leucemia che ha colpito e strappato la vita a Michele Merlo ha un trattamento efficace. Ovviamente se diagnosticata per tempo. Sempre soffermandoci a quanto si legge su Il Corriere della Sera, poi, l’attenzione pare si sia spostata sullo studio medico di Rosà e l’ospedale di Cittadella. Qui Michele Merlo si era recato durante il periodo di maggio. Ai dottori aveva lamentato alcuni precisi sintomi, con ematomi sulle gambe, che a lungo andare si erano progressivamente ingranditi.

Il Corriere informa ancora che adesso la Procura di Bologna ha trasmesso un fascicolo per omicidio colposo ai colleghi di Vicenza. Sebbene l’inchiesta su Michele Merlo sia priva di indagati, il sito fa sapere, come raccolto anche da Biccy, come “non è escluso che in base a quanto emerso sulla copertina del plico compaiano presto i nomi dei medici delle strutture venete“

Queste dunque le ultime novità sul caso Michele Merlo, scomparso a soli 28 anni e rimasto nel cuore dei suoi fan così come dei telespettatori. Solo a settembre Maria De Filippi gli ha reso omaggio durante la prima puntata di Amici 21, talent che lo vide in passato tra i protagonisti.

