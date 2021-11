Il gossip tra Damiano David e Belen Rodriguez

C’è un rumor martellante, che gira da qualche giorno sul web, che riguarda Damiano David e Belen Rodriguez. Una voce che abbiamo deciso di non riportare perché ci è apparsa sin da subito priva di fondamento. Ora però è arrivata una presunta smentita da parte di uno dei diretti interessati. Secondo quanto si vocifera che il leader dei Maneskin e la showgirl argentina avrebbero una frequentazione in corso.

Qualche ora fa Damiano ha deciso di intervenire (forse) sulla faccenda commentando su Instagram l’accaduto. “Sto leggendo un sacco di str****” è la risposta secca ma incisiva del frontman della band italiana che sta conquistando il globo terrestre. Ricordiamo infatti che Damiano vive, ormai da anni, una relazione stabile con l’influencer Giorgia Soleri. Di recente David ha anche accompagnato la sua ragazza a un convegno dedicato alla vulvodinia, malattia di cui la modella ha raccontato di soffrire. Un gesto che ha ricevuto il plauso di tutto il popolo del web: è stato infatti bello vedere che Damiano David, nonostante i numerosi impegni della sua band in questo periodo, abbia trovato il tempo per stare al fianco di Giorgia.

Fronte Belen, la conduttrice di Tu si que vales è finita nuovamente al centro del gossip causa della sua relazione con Antonino Spinalbese. L’hairstylist, papà di Luna Marì, e la Rodriguez starebbero trascorrendo un momento di crisi. Il settimanale Chi nelle scorse settimane aveva tranquillizzato i fan della coppia con alcune foto che ritraevano i due felicemente insieme. Negli scorsi giorni a scatenare nuovamente le indiscrezioni è stato un commento fatto da Spinalbese in risposta a un utente su Instagram. “Poveri figli. Ma perché non ci pensate prima di metterli al mondo? Io vi metterei in galera”. Questo il duro commento di una persona su Instagram. Esternazione che non è per nulla sfuggita a Spinalbese. L’hairstylist ha ribattuto con un secco: “Lo penso anche io!”.

