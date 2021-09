Il commovente omaggio a Michele Merlo durante la prima puntata di Amici 21 (VIDEO)

1 Michele Merlo ricordato ad Amici 21

Domenica 19 settembre è andata in onda alle ore 14 su Canale 5 la prima puntata del pomeridiano della nuova edizione di Amici. La classe è stata formata, i professori sono stati confermati con la novità di Lorella Cuccarini passata al canto e Raimondo Todaro nuovo insegnante di ballo. I professionisti invece hanno visto l’entrata nel gruppo dell’ultima vincitrice del talent: la ballerina Giulia Stabile. Ma oltre a questo, durante questa puntata di Amici 21 c’è stato anche quello che era già stato annunciato ufficialmente un paio di mesi fa: il ricordo di Michele Merlo.

Il giovanissimo cantante, ex concorrente del programma di Maria De Filippi se n’è andato prematuramente all’inizio di giugno di quest’anno a causa di una leucemia fulminante. La notizia della sua situazione clinica e poi della morte avvenuta qualche giorno dopo ha devastato tutti. Tanti colleghi cantanti e non, tanti ex alunni del programma e migliaia di fan si sono disperati per questa giovane vita spezzata all’improvviso.

Così, con l’inizio di Amici 21, Maria De Filippi e tutto il suo staff hanno voluto, doverosamente, fargli un ultimo saluto. Hanno quindi pensato di omaggiare Michele Merlo con una coreografia, davvero toccante, dedicata a lui. Sulle note del brano “Aquiloni”, i professionisti del programma hanno ballato. Ecco quindi il video del pezzo in cui si sono esibiti Simone Nolasco, Giulia Pauselli, Sebastian, Umberto, Francesca Tocca e Giulia Stabile.

Un bellissimo tributo che ha fatto commuovere tutti i presenti e sicuramente anche il pubblico a casa.

Ricordiamo anche il lungo messaggio di Maria De Filippi quando Michele morì…