1 I funerali di Michele Merlo

Qualche giorno fa Michele Merlo si è spento a causa di una leucemia fulminante, non diagnosticata in tempo, che gli ha provocato un’emorragia cerebrale. La camera ardente è stata allestita il 16 giugno al Pantheon della Certosa di Bologna, alla quale ha anche preso parte la cantante Emma, sua amica. In molti sono stati presenti per dargli l’ultimo saluto. Venerdì 18 giugno, ovvero oggi, si tengono i funerali dell’ex cantante di Amici presso lo stadio Comunale “Toni Zeni”.

Purtroppo, però, le esequie di Michele sono state oggetto di una forte polemica. Il parroco di Rosà, infatti, ha rifiutato di celebrare la messa allo stadio perché, secondo lui, sarebbe risultato una spettacolarizzazione del triste evento. Secondo quanto riporta anche Gossip e TV, però i genitori non erano d’accordo con questa presa di posizione. Di conseguenza, infatti, hanno deciso di rivolgersi a padre Carlo Maria Veronesi. Si tratta di un amico della famiglia.

A Il Giornale di Vicenza, quindi, Domenico Merlo ha fatto sapere quanto segue per quanto riguarda il fatto che ha coinvolto l’ultimo saluto al figlio Michele Merlo:

Il parroco ritiene che non sia possibile celebrare l’intera funzione fuori da una chiesa e in uno spazio come lo stadio. Ci siamo quindi rivolti a don Carlo, che ha accettato subito di accompagnare nostro figlio nel suo ultimo viaggio, dal luogo adatto ad accogliere in sicurezza tutti quelli che vorranno salutarlo.

Sulla questione, poi, ha voluto esporsi anche il sindaco di Rosà, ovvero Paolo Bordigon. La figura politica, quindi, ha detto di essere felice che la questione si sia risolta per il meglio e che il funerale si possa svolgere come vogliono i suoi famigliari. Ricordiamo, inoltre, che la camera ardente è rimasta aperta dalle 9 alle 11 di oggi. Poi i funerali sono previsti a partire dalle ore 17:00. Rivediamo cosa ha raccontato il padre sul giorno in cui Michele Merlo si è presentato in ospedale…