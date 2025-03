Michele Morrone arriva ospite dell’ottava puntata di C’è Posta Per Te e una volta in studio non nasconde l’emozione

Ospite dell’ottava puntata di C’è Posta Per Te è stato Michele Morrone. Il celebre attore, una volta in studio, è stato accolto da un’ovazione e non ha trattenuto l’emozione.

Michele Morrone arriva a C’è Posta Per Te

Stasera su Canale 5 va in onda l’ottava e penultima puntata di C’è Posta Per Te, che anche quest’anno sta ottenendo un ottimo successo. Come da tradizione, il fortunato programma di Maria De Filippi è iniziato con “una storia di un regalo” e così ad arrivare in studio come ospite è stato Michele Morrone. Da anni come sappiamo il celebre attore è nel cuore dei telespettatori e stasera dunque è stato accolto con una grandissima ovazione.

Il protagonista di 365 Giorni ha così salutato la padrona di casa e nel vedere il grande calore del pubblico non ha potuto fare a meno di trattenere l’emozione. Visibilmente agitato, Morrone ha infatti affermato: “È sempre bello vederti. Io come al solito sono super emozionato”. Poco dopo la conduttrice ha iniziato a raccontare la toccante storia di Pia, una giovane ragazza che pochi mesi fa ha perso suo padre a seguito di una brutta malattia. A inviare la posta alla giovane donna è stata sua madre e naturalmente non sono mancate le lacrime.

Lo stesso Michele Morrone è apparso provato e poco dopo è corso da Pia, che da sempre è una sua grande fan. L’attore a quel punto ha dichiarato: “Mi batte il cuore forte. Sono felicissimo di conoscerti. Hai una madre bellissima. Anche io ho perso il papà quando ero molto piccolo. Non avevo la razionalità per capire il problema. Però sono sicuro che se all’epoca avessi avuto 21 anni, come te, non sarei stato così forte. Ti faccio i complimenti”.

La ragazza in seguito ha aperto la busta e ha riabbracciato sua madre.