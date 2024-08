In queste ore hanno fatto discutere alcune opinioni dell’influencer Michelle Comi, che ha espresso il proprio pensiero sulla maternità. Ecco tutto ciò che ha affermato nel lungo video.

L’opinione di Michelle Comi

Di Michelle Comi avevamo parlato non molto tempo fa in merito a un presunto video che l’avrebbe vista venire alle mani insieme alla tiktoker Elisa Esposito. Oggi è tornata virale sul web per quanto riguarda alcune sue opinioni divisive sulla maternità.

Sappiamo infatti, tramite il video qui sotto, che non desidera avere figli perché non sente un forte istinto materno e di conseguenza non si sentirebbe a suo agio nei panni di madre: “Lo faccio per lasciarlo ai miei genitori o fare Live su Instagram? Non mi faccio sformare la pancia per farmi uscire un coso dalla mia vagina“. In seguito ha anche criticato tutti coloro che fanno dei bambini senza le possibilità per dare loro tutto il necessario per avere una vita agiata:

“Non potete permettervi la tata, le vacanze, una scuola privata… Poi vi separate tutti perché siete schizzati. I figli vanno fatti se si vogliono e se si ha la possibilità.

Io quando mi sento sola mi faccio compare una nuova Prada. Quando ho voglia la tiro fuori e quando non ne ho più voglia la rimetto nell’armadio”.

Michelle, sei stata anche tu un coso uscito da una vagina. Pensa. pic.twitter.com/wklHL6ggbF — Fran Altomare (@FranAltomare) August 26, 2024

tutto ciò ha suscitato numerose polemiche e per tale ragione Michelle Comi è tornata a spiegarsi meglio con un nuovo video. Si è detta stufa degli attacchi che riceve ogni volta che si esprime su un dato argomento, poi ha continuato:

“Vi rovinate la vita perché alla fine vi ritrovate questo marmocchio che non volevate veramente ma che avete fatto. Sono poche le persone che li fanno perché sono scelte ragionate. Mille volte meglio spendere tutti i miei soldi dal chirurgo che usarli per mantenere un figlio”.

Il suo discorso ha diviso il web anche se si tratta di scelte estremamente personali, voi da che parte vi schierate?