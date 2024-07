Le due giovani influencer Michelle Comi ed Elisa Esposito sarebbero ai ferri corti, a seguito della critica di quest’ultima verso la collega per la richiesta di poter trascorrere le vacanze gratis, senza spendere un centesimo. Ciò avrebbe dunque provocato prima un botta e risposta e, successivamente, uno scontro fisico. Le due infatti sono persino arrivate alle mani, mentre discutevano in un bar.

Lite tra le due influencer Michelle Comi ed Elisa Esposito

Ricordate quando nelle scorse settimane vi abbiamo parlato di Michelle Comi, influencer da oltre 300 mila follower, che ha fatto discutere sui social? Ecco, ritorniamo a parlare di lei per una lite avuta con un’altra giovane influencer: Elisa Esposito, meglio conosciuta come la “prof” di corsivo. Ma cosa è accaduto tra le due?

Partiamo per ordine. Nei giorni scorsi Michelle Comi è stata sulla bocca di tutti per alcune dichiarazioni. Il suo intento infatti sarebbe quello di trovare una persona in grado di invitarla per le vacanze estive extra lusso. Tutto ovviamente pagato da chi la ospita, non di certo da lei! Peraltro ha riportato anche una serie di requisiti che bisognerebbe rispettare. Un annuncio questo che ha suscitato l’ilarità del web e diverse polemiche.

Proprio queste dichiarazioni hanno provocato anche una lite con Elisa Esposito, riguardo alla gestione dell’immagine sui social media e la richiesta di essere invitata in vacanza. La discussione tra le due è diventata più accesa nel momento in cui la Esposito ha suggerito a Michelle che dovrebbe essere grata del lavoro che fa, che definisce semplice.

Un conflitto anch’esso che ha diviso il web. A quanto pare però non sarebbe finita qui. Very Inutil People, così come La7 e il profilo YouTube Social Boom, hanno diffuso le immagini dell’accaduto, in cui si vedrebbero Elisa Esposito da una parte e Michelle Comi dall’altra, prima discutere animatamente. Poco dopo le sue sarebbero arrivate ad alzare i toni e addirittura alle mani mentre vengono divise. L’accaduto pare si sia verificato all’interno di un bar e dalle immagini pare che le due siano state divise nell’immediato.

Un video di pochi secondi che sta facendo il giro dei social e in queste ore sta facendo piuttosto chiacchierare gli utenti, tra chi si schiera dalla parte di Michelle Comi e chi, invece, prende le parti di Elisa Esposito o critica entrambe. E voi che ne pensate?