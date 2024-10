Michelle Comi lancia una raccolta fondi per rifarsi il seno e in un solo giorno vengono raccolti ben 15 mila euro

In queste ore, con un video postato sui suoi profili social, la tiktoker Michelle Comi ha annunciato di aver lanciato una raccolta fondi per rifarsi il seno. In un solo giorno sono stati così raccolti ben 15 mila euro.

Michelle Comi di nuovo al centro dell’attenzione

Nel corso degli ultimi mesi, come in molti sapranno, si è spesso parlato di Michelle Comi. La giovane tiktoker infatti è spesso finita al centro della polemica per via di alcune sue dichiarazioni che hanno diviso il web e hanno fatto storcere il naso ai più. Solo nelle ultime ore come se non bastasse l’influencer è tornata al centro dell’attenzione mediatica, dopo aver annunciato di aver aperto GoFundMe una raccolta fondi per potersi rifare il seno. La notizia naturalmente non è passata inosservata, tuttavia in brevissimo tempo la tiktoker è riuscita a raggiungere la somma richiesta.

Nel giro di un solo giorno infatti la raccolta fondi lanciata da Michelle Comi ha raggiunto quota 15 mila euro. Dai dati forniti dalla piattaforma di crowdfunding si può accertare che le donazioni fatte all’influencer sono state in tutto 88 e che quella più alta è pari a ben 3mila euro. Con un nuovo video condiviso sui suoi profili così Michelle, felice ed entusiasta, ha affermato:

“Ragazzi sono lieta di annunciarvi che la raccolta fondi è finalmente finita. In un solo giorno siamo riusciti a raggiungere il traguardo di 15 mila euro per la mia mastoplastica additiva, wow! Voglio fare un ringraziamento speciale a tutti gli imprenditori in Italia senza i quali non sarebbe stato possibile. Grazie mille”.

Sui social nel mentre gli utenti si sono già divisi e non sono tardate ad arrivare diverse critiche per Michelle Comi. La tiktoker infatti è finita al centro di una nuova polemica e nei suoi confronti sono arrivati commenti durissimi.