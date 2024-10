L’influencer Michelle Comi è tornata a far discutere. Ha deciso infatti di aprire una raccolta fondi per rifarsi il seno. Il motivo ha scatenato le polemiche sul web, tra gli utenti e diviso così l’opinione pubblica.

La raccolta fondi di Michelle Comi

Con le sue trovate fa sempre molto discutere e quest’ultima non sembra essere di certo da meno! Michelle Comi, nota ai più giovani (e non) per il suo ruolo di influencer e tiktoker, è tornata a far discutere e parlare di sé. Come mai? Stavolta per un altro motivo davvero bislacco, che per certi versi è persino spiazzante.

La giovane infatti ha pensato bene di aprire una raccolta fondi. Sì, ma non è come pensate. Non si tratta di una causa importante, almeno non per gli altri. Forse per lei sì! Michelle Comi infatti ha pensato bene di lanciare questa nuova provocazione delle sue con l’intento di raccogliere dei soldi per un obiettivo preciso: rifarsi il seno!

Sì, avete capito bene. Dopo un preambolo in cui Michelle Comi ha lanciato qualche bordata ai colleghi su un qualcosa che NON chiederà di certo, ha mostrato qual è il suo obiettivo principale. Intende rifarsi il seno, ma per farlo (dato che servono dei soldi) ha richiesto l’aiuto dei suoi numerosissimi follower!

Questo il video della discordia, diventato virale sul web con protagonista Michelle Comi…

Ecco qui alcuni dei video in cui ne ha parlato e fatto sapere persino che la raccolta fondi prosegue alla grande!

Inutile dire che l’idea di Michelle Comi ha spaccato in due il web. Se qualcuno infatti ha trovato geniale l’idea, molti altri in realtà l’hanno riempita di critiche e ne è scoppiata una vera e propria polemica tra gli utenti. Ancora una volta le sue trovate sono motivo di discussione.