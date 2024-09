Nel corso di una recente intervista, l’influencer milanese Michelle Comi, star di TikTok e OnlyFans, ha affermato che secondo il suo pensiero le donne non dovrebbero avere il diritto di voto.

Il pensiero di Michelle Comi

In questi mesi si è a lungo discusso di Michelle Comi. Alcune dichiarazioni dell’influencer milanese, nota ai più su TikTok e OnlyFans, hanno infatti fatto discutere a lungo, accendendo la polemica sui social. In queste ore intanto la Comi è tornata al centro dell’attenzione mediatica, dopo che una sua recente intervista è tornata virale. Ospite del podcast MondoCash, Michelle ha espresso il suo pensiero sulla politica, affermando che secondo lei le donne non dovrebbero avere il diritto di voto. Queste le sue dichiarazioni, che ovviamente hanno innescato la reazione furiosa degli utenti:

“Secondo me le donne non dovrebbero votare. Ma se c’è qualcuna appassionata di politica che vuole votare, va benissimo. Io le poche volte che l’ho fatto ho chiesto ai miei genitori chi dovessi votare perché non so un ca**o di queste cose. Non mi informo della politica, che me ne frega. Alle donne non importa di cosa succede in politica. L’uomo invece deve informarsi”.

Ma non è finita qui. Michelle Comi infatti ha anche ammesso di non sentirsi rappresentata da nessun partito e ha così avanzato l’idea di candidarsi in politica. In merito l’influencer ha dichiarato:

“Non c’è nessun partito che mi rappresenta. Non voterei comunque nessuno. Potrei propormi io in politica per fare qualcosa di interessante. Farei delle proposte di legge, tipo il bonus chirurgo, che è più utile del bonus psicologo”.

Senza dubbio le dichiarazioni di Michelle Comi non sono affatto passate inosservate e c’è chi ha duramente attaccato l’influencer milanese. Solo qualche settimana fa come se non bastasse la tiktoker aveva detto la sua anche sulla maternità e anche in quell’occasione le sue parole avevano fatto infuriare il web.